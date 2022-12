RealityScan: da Epic Games un'app basata su Unreal Engine per creare modelli 3D dalla realtà con lo smartphone

RealityScan è stata presentata da Epic Games e da Capturing Reality in occasione di Re:Invent 2022, la conferenza annuale di AWS che si tiene a Las Vegas. Si tratta di un'app di scansione 3D che, dopo che gli utenti hanno fotografato un oggetto utilizzando il proprio smartphone, trasforma l'oggetto in un modello tridimensionale in modo che possa essere inserito in un contesto virtuale. Usando l'elaborazione via cloud, RealityScan permette, infatti, di esportare l'oggetto in Sketchfab e condividerlo con altri utenti.

L'app è stata sviluppata da Capturing Reality su Unreal Engine. Questa software house si occupa di soluzioni di fotogrammetria con la mission di rendere possibile la modellazione 3D anche a chi non è esperto. Il suo strumento più famoso è RealityCapture, utilizzando in applicazioni avanzate e capace di ricostruire oggetti e scene a partire da immagini o scansioni laser. I software di Capturing Reality riescono a ricreare a partire dalle foto le mesh che servono per la modellazione 3D, il tutto in maniera fedele e molto rapidamente.

RealityCapture sfruttava già il database di scansioni Megascans, realizzato da Quixel. Ora l'app mobile RealityScan sfrutta questa potenza tecnologia e la mette nelle tasche degli utenti, promettendo modelli 3D accurati di qualità pari a quelli di Megascans.

In pochi minuti, le risorse 3D possono essere caricate da RealityScan su Sketchfab, la piattaforma più completa per la pubblicazione, la condivisione e la vendita di contenuti 3D, VR e AR. Da qui gli utenti possono scaricare i modelli e inserirli nelle loro creazioni con Unreal Engine, Twinmotion, MetaHuman o qualsiasi altro strumento di post-elaborazione. Dopo il primo upload su Sketchfab, inoltre, gli utenti vedranno aggiornato il proprio account alla versione Pro per un anno.

RealityScan si può adesso scaricare gratuitamente su iOS.