Addio ai matrimoni con l'intelligenza artificiale? L'Ohio pronto a dire 'no' alle unioni uomo-macchina

In Ohio, un disegno di legge mira a stabilire confini netti tra esseri umani e intelligenze artificiali. Il deputato repubblicano Thaddeus Claggett, presidente del comitato "Technology and Innovation" della Camera dello Stato, ha presentato la proposta di legge HB 469, che definisce i sistemi di intelligenza artificiale come "entità non senzienti" e ne vieta qualsiasi riconoscimento legale assimilabile a quello delle persone.

La misura impedirebbe quindi di riconoscere un'IA come soggetto giuridico, escludendola da diritti e doveri propri dell'essere umano. In particolare, la legge proibirebbe qualsiasi forma di matrimonio tra persone e sistemi di intelligenza artificiale - o persino tra due IA - e vieterebbe che tali tecnologie possano assumere ruoli legali tipici di un coniuge, come il potere di firma, la gestione patrimoniale o decisioni mediche e finanziarie per conto di un altro individuo.

Claggett ha spiegato che l'obiettivo non è tanto quello di impedire simboliche "nozze con i robot", ma di stabilire limiti chiari in un contesto tecnologico in rapida evoluzione: "Man mano che i sistemi informatici migliorano la loro capacità di agire in modo più simile agli esseri umani, vogliamo essere sicuri che la nostra legislazione preveda divieti che impediscano a tali sistemi di assumere mai un ruolo umano nella loro attività", ha dichiarato a NBC4.

Secondo un sondaggio condotto dall'azienda di marketing Fractl su 1.000 utenti statunitensi, circa il 22% degli intervistati ha dichiarato di aver instaurato un legame emotivo con un chatbot, mentre il 3% lo considera un partner romantico. Altri studi evidenziano come quasi un terzo degli adulti statunitensi affermi di aver avuto una "relazione intima o romantica" con un'IA conversazionale, fenomeno che ha spinto Claggett a definire "urgente" un intervento legislativo.

La proposta di legge HB 469 prevede inoltre che un sistema di intelligenza artificiale non possa possedere beni immobili, conti finanziari o proprietà intellettuali, né ricoprire ruoli dirigenziali o amministrativi all'interno di società. In caso di danni causati da un'IA, la responsabilità legale ricadrebbe sui suoi proprietari o sviluppatori umani.

Claggett ha richiamato l'esempio dello Utah, che nel 2024 ha già approvato una norma analoga, e di un'iniziativa simile in corso nel Missouri. Il deputato ha ribadito la necessità di "mantenere sempre un essere umano al comando della tecnologia, non il contrario", avvertendo del rischio di un'espansione incontrollata dell'intelligenza artificiale in settori come la sanità, la finanza e l'istruzione.

Il dibattito attorno alla legge arriva in un contesto in cui i rapporti tra individui e intelligenze artificiali stanno diventando sempre più complessi. Chatbot avanzati, capaci di rispondere con tono empatico e di adattarsi alle emozioni dell'utente, hanno portato alcuni psicologi a parlare di "psicosi da IA": casi di disturbi mentali e ossessioni nate da un coinvolgimento eccessivo con modelli conversazionali, in alcuni casi con esiti tragici. La proposta HB 469 è attualmente in attesa della sua prima audizione alla Camera dell'Ohio.