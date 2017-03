3DMark si aggiorna permettendo confronti tra DirectX 12 e Vulkan

Futuremark ha reso disponibile una nuova versione aggiornata del proprio benchmark 3DMark, indicata con la sigla v2.3.3663. La principale novità implementata riguarda la possibilità di eseguire il test API Overhead abilitando non solo un path per API DirectX 11 oppure DirectX 12 ma anche uno per quelle Vulkan.

Il test misura il comportamento del sistema durante la riproduzione di una scena che è molto semplice dal punto di vista visivo ma che è costruita utilizzando un numero di poligoni estremamente elevato. Durante l'esecuzione la scena aumenta di complessità e quando i frames al secondo scendono sotto la soglia di 30 viene misurato il numero di draw calls per ogni frame. Servendosi delle API DirectX 12 e Vulkan il test viene sempre eseguito in modalità multi-threaded, sfruttando quindi la disponibilità di processori che sono dotati al proprio interno di più core; per le API DirectX 11 il test è sia single che multi-threaded.

Il nuovo aggiornamento è disponibile per il download a questo indirizzo; di seguito ne sono riportate le principali note fornite:

New

Added Vulkan support to the API Overhead feature test. Use the API Overhead feature test to compare Vulkan, DirectX 12, and DirectX 11 API performance on your PC. The Vulkan test requires compatible video drivers with Vulkan support. Check with your GPU vendor for Vulkan driver support if your hardware is unable to run the test. Note that the Vulkan test replaces the Mantle test found in previous versions of 3DMark.



Improved

SystemInfo scan time greatly improved on X99 systems.



Fixed