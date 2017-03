Descrizione

Ultima evoluzione della popolare serie di benchmark della famiglia 3DMark, in questa release compatibile con la sola installazione in sistemi PC. Questo benchmark è stato svilippato per avere compatibilità multipiattaforma, permettendo quindi di eseguire analisi comparative tra dispositivi basati sui sistemi operativi Windows, Windows RT, Android e iOS.

Ice Storm, il primo test, è stato sviluppato specificamente per dispositivi mobile come smartphone, tablet e PC di fascia entry level. Questo test utilizza le funzionalità Direct3D level 9 in ambiente Windows e OpenGL ES 2.0 con i dispositivi mobile.

Cloud Gate, il secondo test, è rivolto all'utilizzo in sistemi notebook e con PC desktop di fascia media: in questo caso troviamo compatibilità in ambiente Windows con le funzionalità Direct3D level 10, scelta che rende questo test adatto a valutare le prestazioni di hardware compatibile con le API DirectX 10.

Fire Strike è l'ultimo test, sviluppato per le soluzioni hardware più potenti: in questo caso la compatibilità è con componenti DirectX 11. Tanto Cloud Gate come Fire Strike sono compatibili con la sola versione di 3DMark per sistemi Windows, mentre Ice Storm è adatto all'utilizzo con tutti i sistemi operativi supportati dal benchmark.

Fire Strike Ultra esegue il test 3DMark alla risoluzione di 3840x2160 pixel, scalando l'output video alla risoluzione del display utilizzato nel prprio sistema. Non è quindi necessario utilizzare uno schermo 4KUltra HD per eseguire questo test, mentre è necessaria una GPU dotata di almeno 3 Gbytes di memoria video.

Queste le note fornite con l'ultima versione del benchmark:

New

3DMark UI has been redesigned and rebuilt to be faster and more flexible.

Home screen recommends the best test for your PC based on your system details.

Run other benchmarks and feature tests from the Benchmarks screen.

Russian localization.

Improved

Each benchmark test can now be updated independently.

Ice Storm Extreme and Ice Storm Unlimited are unlocked in 3DMark Basic Edition.

SystemInfo module updated to 4.43 for improved hardware detection.

VRMark preview