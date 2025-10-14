La realtà mista al servizio degli eserciti: con Anduril EagleEye la guerra diventa un videogioco

Anduril ha presentato EagleEye, una piattaforma hardware e software pensata per mettere a disposizione degli eserciti la realtà mista con tante funzionalità avanzate a cui i soldati possono accedere sul campo di battaglia.

L'industria bellica è in fermento, con i governi di tutto il mondo che stanno stanziando nuovi fondi per migliorare e aggiornare i propri armamenti. Anche la tecnologia gioca un ruolo di primo piano in questo senso e la conferma arriva da Anduril Industries e dal nuovo EagleEye.

Si tratta di una vera e propria suite di dispositivi per la realtà mista che, a differenza dei comuni visori (pensati per l'intrattenimento e la produttività come conferma anche il recente lancio di Android XR) punta a adattarsi a quelle che possono essere le varie esigenze militari di un esercito.

A gestire il funzionamento di tutto l'ecosistema c'è la piattaforma proprietaria Lattice, realizzata direttamente da Anduril per sfruttare al massimo i componenti hardware realizzati dall'azienda guidata da Palmer Luckey, fondatore di Oculus e ora impegnato su ben altri fronti.

La realtà mista anche per i militari

EagleEye è una famiglia di dispositivi (collegati da un ecosistema software) che comprende un casco, una visiera e degli occhiali con la possibilità di modulare il funzionamento in base a quelle che sono le esigenze del cliente (un reparto speciale di un esercito ad esempio), modificando peso, caratteristiche e sensori integrati.

Sul sito ufficiale di Anduril, EagleEye viene descritto senza troppi giri di parole sottolineando che si tratta di un sistema in grado di fornire "ai combattenti una percezione migliorata, connettività letale, una maggiore capacità di sopravvivenza e una pianificazione delle missioni più efficace per prevedere il combattimento in anticipo, decidere più velocemente e agire con informazioni più accurate".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anduril Industries (@anduril_industries)

Andruril sostiene di collaborare con partner importanti (Meta, Oakley,Standard Issue, Qualcomm e Gentex) per lo sviluppo dei suoi prodotti, anche se non ci sono ulteriori informazioni in merito al contributo di aziende terze nello sviluppo di EagleEye. Naturalmente, questi prodotti non sono pensati per il mercato consumer e l'azienda, che ha raccolto il testimone nel progetto IVAS per l'esercito americano da Microsoft e il suo HoloLens, ha ricevuto finanziamenti ingenti per sviluppare soluzioni avanzate per gli eserciti e i reparti speciali del futuro.