Memorie DDR4 con Led RGB anche per Corsair

L'americana Corsair ha annunciato la disponibilità di nuovi kit memoria DDR4 della famiglia Vengeance RGB, soluzioni che come il nome lascia chiaramente intendere sono dotate di Led RGB al proprio interno.

L'implementazione sviluppata è basata su Corsair Link, nome che identifica la tecnologia sviluppata da tempo dall'azienda americana che permette di monitorare e controllare da sistema operativo i vari componenti compatibili installati nel proprio sistema grazie ad un pannello software. Questo approccio non richiede l'utilizzo di cavi che colleghino i moduli memoria alla scheda madre, semplificando il layout complessivo dell'interno del case.

L'utente può configurare i Led in modo da operare secondo 4 modalità di illuminazione indipendente, oppure configurarli in modo tale che operino in sincronia con la temperatura di funzionamento offrendo così un monitor visivo diretto utile in caso di temperatura interna eccessiva.

I moduli sono certificati da Corsair per operare su piattaforme basate su chipset Intel Z170 e Z270, per l'abbinamento con processori Intel Core della serie socket LGA 1150, oltre che con i processori Core i7 basati su piattaforma chipset Intel X99. L'azienda è al momento al lavoro per implementare certificazione anche con i processori AMD della famiglia Ryzen.

I kit Vengeance RGB sono disponibili in versioni da 16 Gbytes (2x8GB) e 32 Gbyts (4x8GB) di capacità complessiva, in due differenti tagli in termini di frequenza di clock massima. Il primo arriva sino a 2.666 MHz di clock in abbinamento a timings 16-18-18-35 e tensione di alimentazione di 1.2V, mentre quello con clock massimo di 3 GHz ha timings 15-17-17-35 con tensione di alimentazione pari a 1.35V. L'azienda ha anticipato che prossimamente verranno rese disponibili altre versioni di differente capacità e frequenza di funzionamento massima.

Ulteriori informazioni su questi prodotti sono disponibili sul sito del produttore a questo indirizzo.