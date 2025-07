Il mondo del collezionismo cinematografico si prepara ad accogliere uno degli oggetti più ambiti della storia del cinema: la spada laser utilizzata da Darth Vader nelle scene di duello contro Luke Skywalker. L'arma, protagonista degli scontri finali de L'impero colpisce ancora del 1980 e de Il ritorno dello Jedi del 1983, presenta una valutazione compresa tra 1 e 3 milioni di dollari, stabilendo un nuovo parametro per gli oggetti di scena della saga di George Lucas.

L'oggetto è un esempio chiaro dell'ingegneria creativa applicata agli effetti speciali dell'epoca. La base comprende componentistica derivata da un flash fotografico britannico, trasformato attraverso l'aggiunta di componenti medici e tecnologici dell'epoca. Gli artigiani hanno integrato impugnature in plastica, cavi elettrici di piccole dimensioni e un circuito stampato dotato di bolle di ingrandimento recuperate da una calcolatrice, creando l'estetica futuristica che ha definito l'arma del Signore dei Sith.

La VERA spada laser di Darth Vader è in vendita: prezzo fino a 3 milioni di dollari

L'autenticità dell'oggetto risulta documentata attraverso un'analisi comparativa dei danni presenti sul corpo della spada laser. Le fotografie di scena de L'impero colpisce ancora corrispondono perfettamente alle immagini fisse di produzione, mentre i segni di usura presenti permettono di identificare l'utilizzo dell'oggetto ne Il ritorno dello Jedi. La permanenza dell'arma in una collezione privata per decenni ha garantito la conservazione delle caratteristiche originali, mantenendo intatta la storia visiva dell'oggetto.

La rarità degli oggetti di scena autentici della trilogia originale di Star Wars amplifica il valore storico e commerciale di tale reperto, con la spada laser di Darth Vader che può essere considerata come uno degli oggetti più ricercati dell'universo collezionistico cinematografico, data la scarsità di pezzi originali verificabili sul mercato. L'asta (in questa pagina trovate tutti i dettagli) rappresenta la prima occasione pubblica per acquisire un oggetto di tale rilevanza storica e cinematografica.

Parallelamente, la casa d'aste propone un altro pezzo iconico del cinema d'avventura: la frusta di Indiana Jones utilizzata ne L'ultima crociata del 1989.

Il set completo, che include la frusta realizzata dal maestro David Morgan, la cintura originale e la fondina, presenta una valutazione tra 250.000 e 500.000 dollari. L'oggetto, destinato alle scene di fuga in motocicletta girate nella contea di Marin in California, rappresenta anche in questo caso l'unico esempio completo mai offerto in asta pubblica, completando un'offerta che abbraccia due delle saghe più influenti della cinematografia contemporanea.