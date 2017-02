Intel adesso supporta le API Vulkan con Skylake e Kaby Lake

Le soluzioni grafiche integrate Intel non sono sicuramente le più veloci sulla piazza, ma senza ogni dubbio le più diffuse essendo presenti in tutti i sistemi con CPU Intel ad eccezione del server e delle workstation con processore Xeon. Fino a oggi, però, alcuni giochi e applicazioni 3D basate su Vulkan, come DooM, non hanno funzionato correttamente con quelle GPU abbinate ai recenti processori basati sulle architetture Skylake e Kaby Lake come HD 630.

Questo dipende dal fatto che Intel stava lavorando su un driver che implementasse il completo supporto a Vulkan sulle sue piattaforme, il quale adesso è stato rilasciato. Nello specifico, la versione 1.0.33.0 delle API è adesso ufficialmente supportata con tutti i processori delle famiglie Skylake e Kaby Lake. Il nuovo driver, inoltre, si trova anche nella Windows Insider build 15031.

Si tratta di un supporto importante, anche se non determinante. Le API Vulkan, che derivano da AMD Mantle, sono originariamente congegnate per sfruttare il pieno potenziale della GPU e incidono particolarmente soprattutto quando entra in gioco l'overhead della CPU. Inoltre, non esistono ancora oggi giochi per Windows con supporto esclusivo a Vulkan (DooM, per l'appunto, è l'unico titolo che ne fa uso, congiuntamente a DirectX e OpenGL).

D'altronde, essendo delle API cross-Platform, potenzialmente Vulkan sono delle librerie che possono essere diffusamente adottate nel futuro, ad esempio da un certo tipo di applicazioni Android. Da notare, infine, come l'annuncio di oggi sembra escludere il supporto a Vulkan per i processori Intel di precedenti generazioni come Broadwell e Haswell.