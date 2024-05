DirectSR (Super Resolution) in release preview: una sola API per avere FSR, XeSS e DLSS nei giochi

Microsoft ha annunciato "release preview" di DirectSR, una nuova API pensata per standardizzare la tecnologia di Super Resolution (SR) nei giochi D3DX12 (basati su API DirectX 12).

Quando si parla di Super Resolution s'intendono le tecnologie di upscaling che i produttori di GPU per PC ci hanno offerto in questi anni: NVIDIA DLSS Super Resolution, AMD FidelityFX Super Resolution e Intel XeSS.

Tutte queste soluzioni hanno il compito di aumentare il frame rate nei giochi, permettendo di avere prestazioni che altrimenti alla risoluzione nativa, con il solo rendering tradizionale, sarebbero impossibili. Ciò avviene renderizzando l'immagine a una risoluzione inferiore a quella nativa, per poi mostrarla alla risoluzione obiettivo con una qualità quasi inalterata.

Microsoft ha collaborato con NVIDIA, AMD e Intel per mettere a punto DirectSR, una API che dovrebbe facilitare ulteriormente la vita degli sviluppatori nell'integrazione delle tre tecnologie di upscaling nei loro titoli.

La speranza è quindi quella di non vedere più un gioco limitato a una sola tecnologia di upscaling mentre, è bene ricordarlo, ciò potrebbe avvenire ancora con la Frame Generation, un altro componente che tanto NVIDIA quanto AMD hanno introdotto negli anni passati e che va a braccetto con l'upscaling, ma è separato.

"DirectSR permette di realizzare una Super Resolution multi-vendor tramite un insieme comune di input e output, consentendo un unico code path per offrire DLSS Super Resolution, FidelityFX Super Resolution e XeSS. Esponendo queste tecnologie sotto un'unica interfaccia, l'integrazione di SR diventa semplice e scalabile: gli sviluppatori possono implementarla una sola volta e offrire SR su tutto il panorama dei dispositivi Windows", spiega Microsoft.

Il supporto nativo per DirectSR è fornito nei driver delle GPU. Oggi DirectSR viene distribuito con il supporto integrato per AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.2, oltre al supporto a livello di driver per Intel XeSS e NVIDIA DLSS Super Resolution.

"Questa flessibilità garantisce che DirectSR supporti una serie di ambienti hardware diversi, pur continuando a fornire le opzioni e la qualità che i giocatori apprezzano", aggiunge la casa di Redmond. "Ma la cosa più interessante è che questa API permette agli utenti di scegliere tra gli upscaler disponibili in fase di runtime a seconda dell'hardware sottostante. E i vantaggi non finiscono qui: DirectSR è una soluzione indipendente, che elimina la necessità di integrare SDK o librerie specifiche del fornitore con il titolo. Integrare SR multi-vendor non è mai stato così facile", conclude la società.

Gli sviluppatori possono scaricare il nuovo Agility SDK 1.714.0-preview release, accedere a GitHub per tutte le specifiche e leggere un post tecnico pubblicato da AMD. Intel ha integrato il supporto a XeSS via DirectSR nei driver dai Core di 11a generazione fino alle GPU Arc più recenti. NVIDIA ha integrato il supporto all'API dai driver 560.38 per le GPU GeForce RTX 2000 e successive.