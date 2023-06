Virgin Galactic si prepara al volo commerciale con l'Aeronautica Militare Italiana e il CNR

La storia di Virgin Galactic non è certo tra le più fortunate per le società che si occupano di Spazio. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una ridotta cadenza dei voli dopo quello con Richard Branson a luglio di due anni fa. Proprio quell'occasione fece iniziare un'indagine da parte dell'FAA conclusasi poi a fine settembre dello stesso anno, permettendo alla società di tornare a volare. Cosa avvenuta con tempistiche piuttosto "rilassate".

Dopo alcuni aggiornamenti tecnici e un volo di prova con equipaggio nella missione Unity 25 ora siamo quasi giunti al momento del primo volo commerciale i cui protagonisti saranno l'Aeronautica Militare Italiana e il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Questa possibilità era stata annunciata a settembre 2021 e poi rinviata per decisione della società di Branson.

Virgin Galactic volerà con l'Aeronautica Militare Italiana e il CNR

Questa missione si chiamerà Galactic 01 e permetterà a tre membri di Aeronautica Militare Italiana e del Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano di condurre ricerche in microgravità. Ricordiamo che a causa del profilo stesso della missione (similare a quelle precedenti) per la comunità internazionale l'equipaggio non andrà nello Spazio visto che non supereranno i 100 km di quota (come Blue Origin, per esempio) ma l'apogeo dovrebbe essere intorno agli 80 km. Questa altitudine è considerata "Spazio" solamente per l'aeronautica statunitense e l'FAA.

Ufficialmente la finestra di lancio è compresa tra il 27 e il 30 giugno 2023. Nel comunicato stampa ufficiale si legge che "il primo volo spaziale commerciale della Società sarà una dimostrazione del valore e delle caratteristiche dell’esclusivo laboratorio scientifico suborbitale offerto da Virgin Galactic".

Michael Colglazier (CEO di Virgin Galactic) ha dichiarato "lanciamo la prima offerta di voli commerciali spaziali con due prodotti innovativi: la nostra ricerca scientifica e le missioni spaziali con astronauti privati. Questo nuovo entusiasmante capitolo di Virgin Galactic è stato promosso dall’innovazione, dalla determinazione e dalla volontà di offrire ai clienti un’esperienza impareggiabile e davvero trasformativa".

Ancora più interessante è che la stessa Virgin Galactic si aspetta di lanciare la missione Galactic 02 già a partire dall'inizio di agosto di quest'anno. Successivamente le missioni avranno cadenza mensile e quindi dovrebbe finalmente esserci l'inizio delle attività operative con cadenze elevate per la società. In futuro si aggiungeranno altri spazioplani che aumenteranno ulteriormente le capacità di portare ad alta quota sempre più persone (che avranno pagato circa 450 mila dollari a biglietto).