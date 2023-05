Virgin Galactic torna a volare con Unity 25, il prossimo volo sarà a fine giugno

Era stato annunciato qualche giorno fa che Virgin Galactic sarebbe tornata a volare portando con sé non solo i piloti dello spazioplano VSS Unity ma anche un equipaggio di quattro persone tra i quali uno degli istruttori degli astronauti e il capo degli istruttori. Si è trattato quindi di un volo di prova in vista della ripresa delle operazioni commerciali dopo la sospensione delle attività a causa di un'indagine dell'FAA del 2021 e la scelta di migliorare il servizio prima di riprendere a volare.

La missione Unity 25 si è svolta correttamente arrivando poco oltre gli 80 km di quota. Questo ha fatto sì che per l'FAA e l'aeronautica statunitense sia considerato un volo spaziale suborbitale. La missione non ha comunque raggiunto e superato i 100 km dove è posizionata idealmente la linea di Kármán superata la quale si entra nello Spazio per le agenzie e regolamentazioni internazionali.

Virgin Galactic torna a volare con la missione Unity 25

Secondo quanto riportato dalla società di Richard Branson il decollo di VMS Eve (l'aeroplano di supporto) con VSS Unity collegato alla fusoliera è avvenuto intorno alle 17:15 di oggi, 25 maggio 2023, da Spaceport America in New Mexico. Si è trattato del 25° volo di VSS Unity mentre è la quinta missione che arriverà a una quota intorno agli 80 km.

Intorno alle 18:24 invece c'è stato il rilascio dello spazioplano di Virgin Galactic che si è separato correttamente dall'aeroplano di supporto a circa 13.600 metri. In circa due minuti è stata raggiunta e superata la quota di 80 km con la società che ha dichiarato una quota massima di 87,2 km. La velocità massima registrata è stata di mach 2,94 (pari a circa 3630 km/h). L'atterraggio dello spazioplano è avvenuto intorno alle 18:37 senza problemi.

VSS Unity era pilotata da Mike Masucci (comandata) e CJ Sturckow (pilota). Come equipaggio erano presenti Beth Moses, capo degli istruttori, accompagnata da Luke Mays (istruttore degli astronauti). Come specialisti di missione erano invece presenti Jamila Gilbert e Christopher Huie, entrambi dipendenti della società.

Gilbert ha dichiarato "New Mexico sei ancora più bello visto dallo Spazio. Sono volata nello Spazio a solo un'ora dalla strada dove sono cresciuta, è difficile descrivere ciò che ho vissuto, ma sono sicura che cercherò per il resto della mia vita di farlo [...]". Huie ha aggiunto che "guardando verso il nostro bellissimo pianeta dallo Spazio, qualcosa che solo pochi umani hanno provato, mi ha fatto sentire più umile, ispirante e reverenziale [...]". Richard Branson ha invece scritto in un post "questo è solo l'inizio e non vedo l'ora di continuare a superare i confini con Virgin Galactic e puntare i riflettori sulle porte che i viaggi spaziali commerciali possono aprire all'innovazione".

Virgin Galactic ora eseguirà una serie di analisi dei dati e revisione della missione di VSS Unity per permettere da ripresa dei voli commerciali con la missione chiamata Galactic 01 dove a bordo ci saranno membri dell'aeronautica italiana e del CNR per eseguire una serie di esperimenti in condizioni di assenza di peso.