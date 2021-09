Virgin Galactic: annunciata la missione con l'Aeronautica Militare Italiana e il CNR

Questa mattina abbiamo pubblicato la notizia riguardante l'indagine in corso da parte dell'FAA nei confronti di Virgin Galactic. Durante la missione di Luglio 2021, quando a bordo c'era anche Richard Branson, la navicella SpaceShipTwo (VSS Unity) avrebbe oltrepassato lo spazio aereo protetto.

La società ha ribadito che non c'è stato alcun pericolo per l'equipaggio e neanche per i civili a terra, ma la Federal Aviation Administration ha comunque deciso di indagare per chiarire se tutte le regole sono state rispettate e se effettivamente non c'è stato alcun pericolo. Nonostante questa notizia, Virgin Galactic ha annunciato in queste ore la missione Unity 23.

Virgin Galactic: con la missione Unity 23 ci sarà anche un po' di Italia a bordo

La società di Richard Branson ha annunciato la missione Unity 23 che prevede un nuovo volo sub-orbitale dove a bordo ci saranno anche tre membri dell'equipaggio italiani. In particolare si tratterà del Colonnello Walter Villadei e del Colonnello Angelo Landolfi per l'Aeronautica Militare Italiana e Pantaleone Carlucci per il CNR.

Secondo quanto riportato da Virgin Galactic nel comunicato stampa, questa sarà la prima missione commerciale di ricerca che utilizzerà le navicelle della società. La navicella impiegata sarà VSS Unity al suo 23° volo. L'obiettivo è quello di valutare e misurare gli effetti della fase di transizione dalla gravità alla microgravità sul corpo umano.

Villadei sarà il capo missione e si occuperà della sicurezza dei carichi utili. Inoltre indosserà una tuta tecnologica che consentirà di misurare dati biometrici e fisiologici. Landolfi invece eseguirà dei test per misurare le prestazioni cognitive in microgravità e sarà anche responsabile di alcune prove legate al mescolamento di liquidi e solidi in condizioni particolari. Infine Carlucci indosserà sensori per il monitoraggio del battito cardiaco, delle funzioni del cervello e altri parametri in microgravità.

A bordo ci sarà anche Beth Moses che controllerà la cabina di pilotaggio sovraintendendo alla sicurezza dell'equipaggio durante il volo. I piloti di VSS Unity saranno Michael Masucci e CJ Sturckow mentre Nicola Pecile e Kelly Latimer saranno a bordo di VMS Eve (l'aereo dal quale si staccherà la navicella).

La finestra di volo dichiarata da Virgin Galactic si aprirà tra fine Settembre e inizio Ottobre. La missione sarà mostrata in diretta streaming in tutto il Mondo sul sito della società. Non è ancora chiaro quale impatto avrà l'indagine dell'FAA in merito alle tempistiche e quindi i piani potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane.