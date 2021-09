L'FAA sta indagando sul volo di Virgin Galactic dove a bordo si trovava Branson

Con la nuova era dello Spazio che si è aperta da qualche anno, gli enti regolatori hanno un gran da fare per controllare e vigilare sulle società che operano nel settore (in maniera diversa da quanto visto in passato). Non solo SpaceX è nel mirino dell'FAA (Federal Aviation Administration) ma anche Virgin Galactic.

In un nuovo report pubblicato in queste ore dal New Yorker (e confermato successivamente dalla società) è stato riportato come la società di Richard Branson sarebbe sotto indagine da parte dell'FAA per aver violato lo spazio aereo stabilito durante il volo dell'11 Luglio. La vicenda probabilmente sarà chiarita nel corso delle prossime settimane e prima di un nuovo tentativo.

L'indagine dell'FAA su Virgin Galactic e il volo di Branson

Come scritto poco sopra, l'FAA ha iniziato un'indagine per un fatto accaduto durante il volo di Virgin Galactic dell'11 Luglio 2021, dove a bordo c'era proprio il miliardario Richard Branson (oltre a altri tre membri dello staff della società e due piloti). Si è trattato anche del primo volo con un equipaggio al completo e non solo con i piloti collaudatori.

L'FAA ha diffuso una nota nella quale ha dichiarato che effettivamente starebbe indagando su quanto successo nel volo di Virgin Galactic. Stando all'articolo di New Yorker sembra che il problema sia avvenuto nella fase di salita verso l'apogeo della navicella con motore a razzo SpaceShipTwo (VSS Unity). Questa avrebbe viaggiato per quasi due minuti (1:41 per la precisione) fuori dalla rotta stabilita con conseguenze che sarebbero potute essere gravi.

In particolare VSS Unity, dovendo tornare a terra con un volo planato, non avrebbe rispettato l'inclinazione verticale corretta per un periodo (limitato) di tempo. I due piloti avrebbero potuto scegliere di terminare la missione in anticipo oppure attuare alcune azioni correttive. La scelta di non terminare la missione anzitempo potrebbe essere dovuta alla pressione emotiva dei piloti che non volevano deludere Branson. La società ha anche diffuso un comunicato nel quale si sottolinea come "in nessun momento i passeggeri e l'equipaggio sono stati messi in pericolo a causa di questo cambiamento di traiettoria".

La modifica della traiettoria sarebbe stata causata da venti ad alta quota controbilanciati però dall'azione dei piloti. Virgin Galactic ha anche confermato che effettivamente ci sarebbe un coinvolgimento dell'FAA ma che ispettori dell'agenzia erano presenti sia nella sala controllo nel momento del volo ma anche durante la riunione post-volo. La società ha aggiunto che la modifica di traiettoria non ha comunque superato lo spazio aereo protetto e che non c'è stato pericolo per la popolazione.

Nello stesso periodo del volo sotto indagine però sarebbe stata licenziata una figura chiave nella gestione dei voli di Virgin Galactic (Mark "Forger" Stucky). Questo potrebbe far immaginare come all'interno della società (quotata in borsa) l'ambiente non sia particolarmente sereno considerando che una seconda figura chiave si era allontanata circa due anni prima.

Il prossimo volo di prova di Virgin Galactic è previsto per Settembre 2021 (salvo imprevisti dovuti all'indagine dell'FAA che potrebbe allungare i tempi di preparazione e lancio). Questa missione avrà a bordo alcuni componenti dell'aeronautica militare italiana e del CNR per eseguire alcuni esperimenti scientifici grazie a un accordo stretto a Ottobre 2019.