SpaceX si prepara al primo test orbitale di Starship, forse non il 10 aprile

Starship è un passaggio fondamentale per la sostenibilità delle operazioni di SpaceX. La grande navicella spaziale completamente riutilizzabile sarà impiegata per diverse tipologie di missioni tra le quali lander lunare per Artemis (sia per III che per IV), lancio di satelliti Starlink di seconda generazione, missioni dedicate al Dipartimento della Difesa, missioni interplanetarie e anche missioni private come quelle di Isaacman, Tito e Maezawa o per inviare carichi utili in orbita sfruttando la grande capacità dello stadio superiore.

Realignment complete. Ship 24 back down atop Booster 7 for full-stack!https://t.co/e3xbqPnwZ5 pic.twitter.com/Nl1iujupF8 — Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) April 5, 2023

Per questo lo sviluppo di questo vettore pesante è tra le priorità della società di Elon Musk che dovrebbe eseguire entro il prossimo anno le prime prove di allunaggio (senza equipaggio) per ricevere la certificazione della NASA. Tra le altre difficoltà ci sarà quella dedicata al rifornimento in orbita (che sarà un passaggio fondamentale per le missioni umane verso lo Spazio profondo e non solo). Nelle prossime settimane ci potrebbe essere una pietra miliare per lo sviluppo con il primo test orbitale che segnerà l'inizio di una nuova fase di test.

SpaceX Starship: il primo test potrebbe non essere il 10 aprile

Inizialmente Elon Musk aveva riportato come il test orbitale sarebbe stato programmabile a partire dal 20 aprile (circa). Questa stima potrebbe essere però pessimistica. Infatti proprio in queste ore è stato eseguito un assemblaggio completo di Ship e Super Heavy (Ship 24 e Booster 7) che potrebbe portare a un lancio entro i prossimi giorni. Addirittura si pensava questo potesse accadere il 10 aprile.

Foto catturata da Nic Ansuini (fonte)

Questa data, stando a diverse indiscrezioni, sarebbe stata però scartata. Eric Berger (di Ars Technica) ha riportato come "questa mattina SpaceX ha completato l'assemblaggio di Starship sul booster Super Heavy. Sfortunatamente, due fonti affermano che il 10 aprile non è più sul tavolo come data di lancio. In altre parole, non ci sarà il Ten-Hop". Anche altre fonti indipendenti sembrerebbero confermare l'impossibile di eseguire il test entro quella data mentre si starebbe chiudendo una questione legata all'impatto ambientale (mentre le problematiche di natura legale sarebbero risolte).

Questo però non esclude i giorni successivi come l'11 e il 12 aprile dove la FAA ha già pubblicato i permessi per i test. Rimane però in sospeso la licenza di lancio, documento senza il quale SpaceX non potrà far volare Starship. Questa potrebbe arrivare nelle prossime ore o giorni e quindi permettere alla società di lanciare entro la metà del mese.

Traiettoria seguita da Starship, non ufficiale (fonte)

Il test prevede di non far entrare effettivamente in orbita lo stadio superiore ma raggiungere velocità elevate in grado (potenzialmente) di arrivare in orbita. In particolare lo stadio superiore sarà lanciato da Boca Chica in Texas per ammarare vicino all'isola di Kauai (Hawaii). Non verrà quindi compiuta un'intera orbita intorno al Pianeta ma questo sarà comunque un primo test e molte sono le incognite.

Lo stesso Elon Musk è piuttosto scettico sulla riuscita del test orbitale (Orbital Flight Test) stimando il 50% delle possibilità di successo. Bisogna però considerare che Ship non ha mai volato così in alto in nessuna delle sue versioni precedenti e anche Super Heavy non si è mai effettivamente sollevato dal pad di lancio. La riuscita (parziale) dello static fire con 33 motori Raptor 2, dei quali solo 31 hanno funzionato correttamente è stato però un altro momento importante per lo sviluppo del vettore.