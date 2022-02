SpaceX e Isaacman annunciano Polaris: due missioni Crew Dragon e una Starship con molte novità

Solamente qualche giorno fa Elon Musk aveva rinnovato il suo impegno per portare avanti il progetto Starship con una conferenza ai piedi di un sistema completamente assemblato. Ma sembrava fin troppo poco (relativamente) per gli appassionati di Spazio. A sorpresa nella giornata di ieri SpaceX e Jared Isaacman hanno annunciato tre nuovi missioni private a bordo di due capsule Crew Dragon e in futuro proprio della grande navicella Starship.

Per chi non conoscesse Isaacman, si tratta di un miliardario fondatore del servizio di pagamenti Shift4. Ancora più importante, il legame con la società di Musk si fonda sulla missione Inspiration4 che ha portato in orbita lo scorso anno quattro persone (civili e non astronauti di carriera) per un'esperienza unica, raccogliere dati scientifici e donazioni a favore di un ospedale pediatrico statunitense. Se Inspiration4 è stata una missione significativa nel panorama del turismo spaziale, con Polaris si guarderà ancora oltre.

SpaceX e Isaacman presentano le missioni Polaris

Sul sito ufficiale delle missioni sono presenti i primi dettagli del programma Polaris, la cui prima missione si chiama Dawn. È stato spiegato che la prima missione non avrà luogo prima del quarto trimestre del 2022. Il lancio sarà effettuato dal Launch Complex 39A al Kennedy Space Center in Florida. Come vettore sarà utilizzato un razzo Falcon 9 con in cima una capsula Crew Dragon.

Questa missione avrà una durata di cinque giorni (effettuando diverse orbite intorno alla Terra). Una delle caratteristiche sarà quella di raggiungere la quota più alta di qualsiasi altra missione Crew Dragon (quindi superiore anche a Inspiration4 che ha toccato quota 585 km). SpaceX tenterà di arrivare vicino al record di quota per missioni con equipaggio, escludendo quelle del programma Apollo, arrivando in prossimità ai 1379 km della missione Gemini 11 del 1966. Dal punto di vista scientifico sarà interessante perché Polaris Dawn volerà per molto più tempo delle precedenti attraverso le fasce di Van Allen. Questo permetterà di studiare le reazioni del corpo a quell'ambiente ostico.

Altro importante passo avanti per Dawn sarà la possibilità di effettuare una EVA (attività extraveicolare). Si tratterà della prima EVA effettuata da una missione privata. La quota alla quale verrà fatta questa operazione sarà intorno ai 500 km stando a quanto riportato ufficialmente.

Verranno impiegate delle nuove tute sviluppate da SpaceX a partire da quelle attualmente in uso come IVA (viste nelle altre missioni con Crew Dragon). Non essendo previsto un airlock all'interno della capsula tutto l'equipaggio sarà esposto al vuoto dello Spazio. Lo scopo è quello di provare queste tute spaziali per poi iniziare una produzione in grandi numeri per le missioni sulla Luna e Marte.

Le altre novità della missione Polaris Dawn

Nonostante ci siano già molte novità, c'è altro ancora da sapere. Per esempio questa missione impiegherà la connessione laser degli ultimi satelliti Starlink. Questo dovrebbe permettere una maggiore larghezza di banda e potenzialmente permettere anche streaming in diretta delle operazioni. Verrà superato quindi uno dei limiti della missione Inspiration4 dove erano possibili poche connessioni e molto materiale è stato rilasciato una volta che l'equipaggio è atterrato.

Insieme a Jared Isaacman ci saranno anche Scott Poteet (pilota della missione), Sarah Gillis (specialista di missione) e Anna Menon (specialista di missione e ufficiale medico). A bordo di Crew Dragon raccoglieranno dati sulla salute degli astronauti con dispositivi a ultrasuoni per rilevare e quantificare possibili emboli venosi. Si potranno quantificare l'esposizione alle radiazioni, raccolta di campioni biologici per una biobanca e infine raccolta dei dati per la Spaceflight Associated Neuro-Ocular Syndrome (SANS).

Molti dettagli non sono ancora stati rivelati. Per esempio Isaacman non ha dichiarato quanto costeranno le tre missioni anche se ha sottolineato che SpaceX è ampiamente coinvolta. È possibile quindi che in virtù della raccolta di molti dati, il miliardario pagherà un po' meno di quanto potrebbe effettivamente costare missioni di questo tipo. Non ci sono dettagli neanche sulla seconda missione orbitale Crew Dragon e su volo orbitale con Starship (anche se sarà il primo volo con equipaggio umano con questo vettore). Questo significa che il programma Polaris anticiperà la missione dearMoon voluta da un altro miliardario, il giapponese Yusaku Maezawa.

