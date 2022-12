La missione del miliardario Maezawa, dearMoon, ha ora l'equipaggio che volerà con Starship

Mentre manca ormai poco più di un giorno al rientro della capsula Orion della missione Artemis I, negli scorsi giorni è stato annunciato ufficialmente l'equipaggio che prenderà parte alla missione privata in orbita lunare chiamata dearMoon e finanziata dal miliardario giapponese Yusaku Maezawa. Questa dovrebbe essere la prima missione privata che utilizzerà Starship per arrivare in orbita lunare con equipaggio.

Il filantropo è stato già nello Spazio grazie a una missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (concordata con Roscosmos). Quella che però dovrà affrontare con SpaceX e il nuovo vettore pesante Starship sarà decisamente più complessa andando ben oltre l'orbita terrestre. Certo, non ci sarà allunaggio ma anche "solamente" orbitare intorno alla Luna sarà un'esperienza decisamente suggestiva e per questo non sono stati scelti scienziati ma piuttosto persone che creano contenuti (in diversi formati).

dearMoon porterà in orbita lunare un equipaggio molto particolare

La missione dearMoon venne annunciata nella seconda metà del 2018 prima ancora che Maezawa andasse nello Spazio. A inizio 2021 ci fu l'apertura delle candidature per poter far parte dell'equipaggio di questa missione ma solamente negli scorsi giorni sono stati rivelati i nomi delle persone che faranno parte dell'avventura in orbita lunare. A inviare la propria candidatura sono state circa un milione di persone da tutto il Mondo.

Come già era chiaro in passato, non sarebbe stata una missione prettamente scientifica, anzi. Scorrendo la lista dei nomi infatti non si trovano persone legate ad ambiti puramente scientifici quanto piuttosto creatori di contenuti di vario genere, dalle fotografie, ai video, alla musica. Questo perché lo scopo è raccontare le sensazioni che proveranno gli otto membri dell'equipaggio durante la missione privata. Ecco i loro nomi:

Steve Aoki

Choi Seung Hyun

Yemi A.D.

Rhiannon Adam

Tim Dodd

Karim Iliya

Brendan Hall

Dev D. Joshi

Kaitlyn Farrington (backup)

Miyu (backup)

Il primo è un DJ e produttore statunitense nominato due volte ai Grammy. Il secondo è un musicista sud-coreano (conosciuto come TOP) che fa parte della band dei BIGBANG. Il terzo è un creativo multidisciplinare della Repubblica Ceca che ha diretto campagne per grandi nomi come Google, Apple, Mercedes, etc.. La quarta è una fotografa irlandese. Il quinto è uno dei più noti youtuber in ambito aerospaziale (proveniente dagli USA). Il sesto è un fotografo del Regno Unito che ha una predilezione per gli ambienti acquatici e le immersioni. Il settimo è un filmmaker naturalista statunitense. L'ottavo è un attore indiano oltre che influencer sui social. Le ultime due sono una snowboarder statunitense (medaglia d'oro alle Olimpiadi) e una danzatrice e coreografa nipponica che sono tenute come riserve.

Come si può leggere su sul sito ufficiale di dearMoon la prima missione civile in orbita lunare dovrebbe avere luogo nel 2023. Si tratta di una data che, allo stato attuale, sembra piuttosto ottimistica considerando che Starship ancora non ha provato le sue capacità in orbita terrestre. Tra le incognite c'è anche la necessità per il razzo di SpaceX di fare rifornimento in orbita così da avere propellente necessario per tutta la missione (simile a quanto avverrà con il lander lunare di Artemis, anche se con le dovute differenze). La durata complessiva sarà di una settimana e, come scritto sopra, non saranno previsti né allunaggio né attività extraveicolari.

Yusaku Maezawa ha dichiarato "sono tutte persone fantastiche. Hanno tutti dei bei sorrisi. Non c'è un compito prestabilito per ciascuno di loro, ma spero che ogni membro dell'equipaggio riconosca la responsabilità che derivano dal lasciare la Terra, viaggiare intorno alla Luna e tornare entro una settimana".