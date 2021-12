Yusaku Maezawa mostra un timelapse e alcuni video a bordo della ISS

Negli scorsi giorni è stata lanciata la missione verso la Stazione Spaziale Internazionale dei due turisti spaziali Yusaku Maezawa e Yozo Hirano a bordo di una navicella Soyuz 2.1a di Roscosmos. Il lancio e l'attracco sono stati eseguiti correttamente con la capsula che è agganciata al modulo russo Poisk.

L'avventura del miliardario giapponese durerà 12 giorni complessivamente con il rientro previsto per le 14:41 (ora italiana) del 20 Dicembre. La scelta dell'astronauta nipponico è stata quella di raccontare sui social la propria esperienza nello Spazio a partire dall'addestramento passando per i giorni trascorsi a bordo della ISS. Questo sta regalando agli appassionati nuove immagini e video direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale.

I video di Maezawa dalla ISS: dal timelapse fino all'esperienza delle toilette

La prima immagine ufficiale sull'account Twitter del miliardario è quella che risale al 10 Dicembre dove lo si vede fluttuare all'interno della ISS. Poco dopo ne è stata caricata un'altra dove viene mostrata la vista dall'oblò della Soyuz durante l'attracco. Yusaku Maezawa ha scritto "Wow! E ho subito tirato fuori il mio iPhone per scattare questa foto. Voglio dire, non è fantastico!? Questo è vero!!!". Inoltre, appena arrivato a bordo l'astronauta ha avuto modo di dire solamente "sono nello Spazio. Lo Spazio esiste davvero" probabilmente sopraffatto dall'emozione.

Il tweet più spettacolare caricato dall'iPhone dell'astronauta nipponico è però quello che mostra un timelapse da uno dei finestrini della ISS. La descrizione è concisa lasciando parlare il video "ho catturato un timelapse della Terra dal finestrino della ISS. Questa è esattamente un'intera orbita intorno alla Terra. Mozzafiato". Effettivamente si può vedere la Terra scorrere nella parte bassa dell'inquadratura con i pannelli solari della ISS e il Sole che sorge e poi tramonta in uno dei tanti cicli alba-tramonto ai quali si assiste a bordo.

Took a time lapse of Earth from the ISS window.

This is exactly an entire orbit around Earth. Breathtaking. pic.twitter.com/54L8lwdmLr — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) December 12, 2021

Il video delle toilette della ISS

Interessante è anche il video che girato da Yusaku Maezawa e Yozo Hirano che mostrano le toilette di bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Non si tratta di per sé di una novità in quanto altri astronauti in passato hanno parlato o mostrato questa parte fondamentale ma solitamente "nascosta". Il suo funzionamento è differenziato in base al tipo di bisogno fisiologico e in generale sembra che anche per astronauti non professionisti (dopo un corso) non sia così impossibile da utilizzare.

In ultimo è stato anche annunciato che il duo di astronauti nipponici parteciperà insieme al resto dell'equipaggio a test di natura fisiologica, in particolare come lo Spazio influisce sul sistema circolatorio. Si tratta di test importanti per tutti (come altri esperimenti a bordo). Yusaku Maezawa ha anche un accordo con Elon Musk e SpaceX per una missione a bordo di Starship diretta verso l'orbita lunare e chiamata dearMoon.

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !