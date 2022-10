Dennis Tito tornerà nello Spazio, fino alla Luna, con un razzo SpaceX Starship

Dennis Tito è stato il primo turista spaziale a essere ospitato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nel 2001 con un viaggio fatto a bordo di una capsula Soyuz (per un totale di poco meno di 8 giorni in orbita). Ora lo stesso Tito, che attualmente a superato gli 80 anni, è pronto a tornare nello Spazio spingendosi ancora più in là dell'orbita bassa terrestre grazie a una missione commerciale a bordo di un razzo SpaceX Starship.

L'annuncio è avvenuto nella serata di ieri da parte della società di Elon Musk e dello stesso turista spaziale definendo alcuni dettagli della missione. Oltre a Starlink, ai contratti con la NASA e altri clienti governativi e internazionali e ai finanziamenti degli investitori (la società non è quotata), le missioni commerciali con equipaggio (attualmente con Crew Dragon) è un altro modo per SpaceX di raccogliere denaro. Degli esempi sono Inspiration4 e Polaris del miliardario Jared Isaacman oppure i contratti con Axiom Space.

Dennis Tito: una missione in orbita lunare con SpaceX Starship

Secondo quanto riportato da SpaceX, la missione prevederà un totale di dodici persone dell'equipaggio con i primi due posti che sono stati acquistati dallo stesso Dennis Tito e dalla moglie Akiko Tito nell'estate del 2021. Gli altri dieci posti attualmente non assegnati non dovrebbero rimanere vuoti a lungo considerando l'interesse che c'è per questo genere di operazioni. Certo, non si tratteranno di biglietti dal costo irrisorio considerando che missioni in orbita bassa terrestre hanno un costo di circa 30 milioni di dollari.

Ship 24 e Booster 7 assemblati a Boca Chica nelle scorse ore (fonte)

La società ha scritto che "i Tito si sono uniti alla missione per contribuire all'obiettivo a lungo termine di SpaceX di far progredire il volo spaziale umano e contribuire a rendere la vita multinetaria". La durata della missione, sfruttando una SpaceX Starship, sarà di una settimana e non ci sarà allunaggio in quanto prevederebbe l'utilizzo di altri sistemi e un costo supplementare non sostenibile (neanche per i facoltosi). Nessun dettaglio sul prezzo è comunque trapelato.

L'orbita effettuata dalla navicella permetterà di arrivare a una quota minima compresa tra i 40 km e i 200 km dalla superficie della Luna per poi tornare verso la Terra e atterrare. Sempre stando alle dichiarazioni, la priorità in termini temporali sarà data alla missione dearMoon di Yusaku Maezawa che sarà la prima missione commerciale privata a raggiungere l'orbita lunare (sempre senza allunaggio). Ancora prima ci sarà Polaris III di Isaacman che sfrutterà Starship ma "solamente" in orbita bassa terrestre (LEO).

Sempre stando alle informazioni diffuse attualmente non c'è ancora una data di lancio definita ma non avverrà "nel breve periodo" (probabilmente dopo il 2023). Dennis Tito ha anche dichiarato di aspettarsi test migliori su SpaceX Starship di quanto accadde con la Soyuz all'inizio degli anni '00. Il lancio non sappiamo se avverrà dal Kennedy Space Center o da Starbase (Boca Chica), ma in entrambi i luoghi sarà presente almeno una torre di lancio, una è già costruita in Texas (in fase di test) e una è in costruzione in Florida. A causa della grande massa di Starship sarà anche necessario un rifornimento in orbita bassa terrestre, come nel caso del lander lunare di Artemis.

