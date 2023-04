Virgin Orbit ha dichiarato bancarotta, si cercano acquirenti

Il mercato dello Spazio sta aprendo grandi opportunità per moltissime aziende private che vedono nell'immissione in orbita (o con missioni anche più complesse). Nonostante le tantissime possibilità offerte da questo genere di economia spaziale anche la concorrenza è elevatissima e questo comporta grandi rischi e possibilità di fallimento. Un esempio recente è quello di Virgin Orbit che ha dichiarato bancarotta.

La società del gruppo del miliardario Richard Branson (e non direttamente collegata a Virgin Galactic) aveva sviluppato un nuovo vettore leggero, conosciuto come LauncherOne, in grado di partire non dalla terraferma ma piuttosto agganciato sotto l'ala di un Boeing 747 (Cosmic Girl) permettendo di raggiungere lo Spazio da diverse zone nel Mondo, sostanzialmente ovunque ci fosse una pista di decollo in grado di far sollevare l'aeroplano. Questo potenzialmente avrebbe potuto aprire molte opportunità ma non è bastato a salvare la società.

Virgin Orbit dichiara bancarotta

Dopo le prime indiscrezioni sono arrivate a breve distanza anche le conferme ufficiali. La società ha dichiarato bancarotta il 4 aprile non riuscendo a creare un business sostenibile anche se le premesse erano inizialmente buone. Ora Virgin Orbit è sul mercato in cerca di un compratore che possa anche risolvere le problematiche finanziarie attuali e dare un futuro ai dipendenti rimasti (sono stati licenziati in anticipo l'85% degli 800 dipendenti).

Dan Hart (CEO di Virgin Orbit) ha dichiarato "sebbene abbiamo compiuto grandi sforzi per affrontare la nostra posizione finanziaria e garantire finanziamenti aggiuntivi, alla fine dobbiamo fare ciò che è meglio per l'azienda. Riteniamo che la tecnologia di lancio all'avanguardia che questo team ha creato attirerà gli acquirenti mentre continuiamo nel processo di vendita della Società".

Le proprietà della società avrebbero un valore di 243 milioni di dollari ma ci sarebbero anche 153,5 milioni di dollari di debiti. Nonostante gli investimenti effettuati da Virgin Group attraverso Virgin Investments Limited non è stato possibile mantenere la positività delle operazioni.

Sicuramente non ha giovato il problema durante il primo lancio dal Regno Unito. Sarebbe stata una grande occasione sia in termini pubblicitari che per dimostrare la solidità delle operazioni di lancio (vettore compreso). Il guasto ha però comportato una perdita del carico utile oltre che del razzo spaziale e, pur non causando problemi al suolo, è stata un'altra problematica da gestire. Cosa succederà in futuro è difficile da sapere, ma questa potrebbe essere una delle tante "vittime" della nuova economia spaziale.