Virgin Galactic posticipa il debutto dello spazioplano suborbitale VSS Imagine

Tra le società che si occupano di turismo spaziale suborbitale oltre a Blue Origin (con il razzo New Shepard) c'è anche Virgin Galactic con la sua serie di spazioplani che però stentano a decollare. Nonostante i problemi che hanno afflitto l'ultima missione senza equipaggio della società di Jeff Bezos e che hanno costretto a fermare le future operazioni a causa di un'indagine dell'FAA, il miliardario Richard Branson non ha potuto trarne vantaggio a causa di problemi legati all'aggiornamento dei velivoli.

I nuovi risultati fiscali sono ancora una volta negativi e le notizie date dalla stessa società durante una conferenza tenutasi settimana scorsa non sono per nulla incoraggianti. Gli ultimi ricavi riportati per il terzo trimestre sono pari a meno di un milione di dollari (767 mila dollari, per la precisione) mentre le perdite si sono assestate sui 146 milioni di dollari contro i 48 milioni dello stesso periodo del 2021. Questo però è solo un aspetto. Ancora più grave in ottica di una ripresa delle attività è che lo spazioplano suborbitale VSS Imagine non inizierà i voli di prova nella primavera del prossimo anno.

Virgin Galactic ritarda il volo di VSS Imagine

Avere due spazioplani suborbitali, dei quali uno più aggiornato, avrebbe permesso alla società di riprendere a volare con una maggiore capacità e quindi potendo soddisfare più clienti (che pagano 450 mila dollari a biglietto) e quindi continuare ad accettare nuove prenotazioni. Le cose però non andranno così, come ammesso dai dirigenti della società nell'ultima riunione.

Secondo quanto riportato le modifiche a VMS Eve e VSS Unity hanno comportato alcuni ritardi e probabilmente anche spese aggiuntive. Ora le due unità (una è l'aereo di supporto, l'altro lo spazioplano vero e proprio) dovrebbero riprendere a volare nel secondo trimestre del 2023. Virgin Galactic ha anche affidato a Aurora Flight Sciences la costruzione del nuovo aeroplano di supporto mentre a Bell Textron e Qarbon Aerospace sarà affidata la produzione dei modelli della classe Delta (terza generazione) nella quale rientra proprio VSS Imagine.

Questa nuova unità è stata annunciata alla fine di marzo 2021 insieme allo sviluppo di un altro spazioplano chiamato VSS Inspire. Michael Colglazier (CEO della società) ha aggiunto che gli aggiornamenti sui modelli esistenti "probabilmente avrà un impatto sul ritmo del lavoro sulla nostra seconda navicella, VSS Imagine, e stiamo rivalutando il suo programma per entrare in servizio commerciale". La situazione sarebbe così grave che lo spazioplano non sarebbe pronto prima del 2024 (un ritardo di almeno un anno).

La motivazione data dall'alto dirigente sarebbe quella legata alla necessità di far operare su VMS Eve e VSS Unity ingegneri che hanno un'elevata esperienza (anche per far volare queste unità in maniera più continuativa) sottraendoli così allo sviluppo dei nuovi modelli. Gli ingegneri con questa tipologia di esperienza sono stati definiti come "una risorsa limitata".

In questo quadro decisamente non positivo, una buona notizia potrebbe essere l'accordo con Axiom Space. Quest'ultima sembra una realtà più solida tanto da aver già concluso la prima missione commerciale privata (Ax-1) a bordo della ISS e in attesa di poter svolgere la seconda (Ax-2). Axiom Space sta anche continuando a investire sulla realizzazione dei moduli della futura stazione spaziale commerciale Axiom Station. Inoltre la NASA ha affidato sempre a questa società la realizzazione delle tute spaziali per Artemis III.

Virgin Galactic e Axiom Space collaboreranno per portare avanti ricerche in microgravità e missioni di addestramento su voli suborbitali forniti dalla prima. Per esempio gli astronauti che voleranno verso la ISS potrebbero prima provare i voli suborbitali a bordo degli spazioplani come parte del loro programma di addestramento. Potrebbe trattarsi di un'entrata aggiuntiva per la società di Branson che potrebbe migliorare (almeno un po') i bilanci. Il tutto però dipenderà da quando e come gli spazioplani saranno pronti.

