SpaceX: Ship 20 e Booster 4 sono stati sovrapposti, il sistema Starship prende forma

Come avevamo avuto modo di scrivere recentemente, a Boca Chica si sta lavorando a tutte le ore per arrivare pronti al test orbitale di SpaceX Starship. Dopo aver completato l'assemblaggio di Booster 4 (razzo Super Heavy) e sostanzialmente completato quello di Ship 20 (navicella Starship), ora si è passati allo "stacking".

Questo significa che per la prima volta è stato possibile vedere il grande razzo e la navicella una sopra all'altro. Si tratta di un sistema di lancio alto complessivamente circa 120 metri dove 50 metri è l'altezza di Ship 20 e 70 metri (per la precisione 69 metri, come confermato da Elon Musk) è l'altezza di Booster 4. Il tutto affiancato alla torre di lancio da poco più di 140 metri.

SpaceX: navicella Ship 20 e Booster 4 sono in posizione una sopra l'altro

Già nella giornata di ieri si era pensato di poter unire Ship 20 e Booster 4 per le prime prove di assemblaggio. Il vento troppo forte ha però fatto rimandare di qualche ora lo "stacking" per questioni di sicurezza. Musk ha comunque confermato che quando ci sarà il sistema di gru integrato nella torre di lancio (chiamata Mechazilla) questi problemi saranno limitati.

C'è da considerare che il test orbitale (dal Texas alle Hawaii) non sarà comunque nell'immediato. Infatti l'assemblaggio dei due velivoli è solo una parte del programma. Nelle immediate vicinanze della torre di lancio SpaceX sta continuando a costruire i serbatoi utili per il rifornimento di metano e ossigeno liquidi necessari per il lancio.

The first ever full stack of Starship Super Heavy. @NASASpaceflight pic.twitter.com/zwdcLpErSn — Jack Beyer (@thejackbeyer) August 6, 2021

Ship 20 ha ancora delle parti da completare per quanto riguarda le piastrelle termoisolanti nella zona inferiore. Elon Musk ha confermato che sono in arrivo ma è improbabile che queste saranno assemblate con Ship 20 sopra a Super Heavy Booster 4. Inoltre sia Ship 20 che Booster 4 dovranno passare il test static fire separatamente per capire se tutti i motori Raptor (tre Raptor atmosferici, tre Raptor Vacuum per Ship e 29 Raptor atmosferici per Super Heavy) sono funzionanti.

Starship Fully Stacked pic.twitter.com/Fs88RNsmfH — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2021

Infine c'è sempre l'incognita della FAA che dovrà rilasciare la sua environmental review per permettere a SpaceX di compiere effettivamente il lancio orbitale. Le due realtà dovrebbero aver collaborato nel corso degli scorsi mesi per riuscire ad arrivare a una conclusione più rapida possibile, ma allo stato attuale non si sa quando effettivamente sarà rilasciata. Senza quel documento la società non potrà lanciare (o se lo facesse potrebbe andare incontro a sanzioni pesanti).