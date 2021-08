Elon Musk, Tesla e SpaceX saranno i protagonisti del prossimo libro di Walter Isaacson

Elon Musk avrà l'onore di essere raccontato da uno dei migliori biografi in circolazione. Walter Isaacson ha già raccontato le vite di Steve Jobs, Albert Einstein ed altri, e racconterà alcuni dei segreti non solo del miliardario americano, ma anche delle sue aziende come Tesla e SpaceX. Lo ha rivelato lo stesso Musk in un Twitter, senza rivelare troppi dettagli sulla sua imminente biografia.

Entrato a far parte del TIME nel 1978, Isaacson è stato amministratore delegato della CNN e caporedattore dello stesso TIME. Nel mondo tecnologico è diventato celebre per aver redatto la biografia autorizzata ufficiale di Steve Jobs, pubblicata a fine 2011 poco dopo il decesso del co-fondatore di Apple, e diventata un bestseller di caratura mondiale. Lo stesso Isaacson proverà a raccontarci la vita di un altro visionario dei nostri giorni: Elon Musk.

Musk ha rivelato solo che Walter Isaacson sta scrivendo una biografia su di lui, in cui racconterà anche non meglio specificati dettagli e retroscena su Tesla e SpaceX. L'imprenditore ha inoltre rivelato che Isaacson lo sta pedinando "da alcuni giorni", e che fra le biografie da lui scritte la sua preferita è quella di Benjamin Franklin. La biografia di Elon Musk potrebbe contenere diversi dettagli interessanti sulla vita dell'imprenditore, ma svelare anche curiosi retroscena sulle difficili relazioni fra Tesla e Apple, e fra Tesla e lo stesso Musk.

If you’re curious about Tesla, SpaceX & my general goings on, @WalterIsaacson is writing a biography — Elon Musk (@elonmusk) August 5, 2021

Le due aziende, di cui Isaacson potrebbe conoscere informazioni riservate, sono entrate in contatto più volte ma mai in maniera ufficiale. Secondo voci mai confermate Apple avrebbe cercato di imbastire un progetto su una ipotetica Apple Car, e le due aziende si sono letteralmente "rubate" dipendenti l'un l'altra con il fine di acquisire un know-how non ancora maturato. Provocatoriamente Musk aveva definito Apple il "cimitero di Tesla", dichiarando che "se non ce la fai in Tesla, puoi andare a lavorare per Apple". A fine 2020 Musk ha anche raccontato che in passato aveva provato a discutere con Apple circa una possibile acquisizione di Tesla, ma Tim Cook si è sempre rifiutato di partecipare alla discussione, finendo in un nulla di fatto.

Per quanto riguarda Isaacson, dalla pubblicazione della sua biografia su Jobs lo scrittore ha sempre avuto grandi intuizioni quando è stato interpellato su argomenti relativi al modus operandi di Apple, probabilmente a causa della sua profonda immersione nell'azienda quando Jobs era al timone. Isaacson ha inoltre affermato di aver addolcito alcuni degli aspetti della vita di Jobs nella sua biografia, come ad esempio le critiche di Jobs rivolte a Tim Cook, che veniva definito "non una persona di prodotto". Insomma, allo stesso modo la biografia su Elon Musk potrebbe rivelarci alcuni dei segreti - ma non tutti - di uno dei più grandi visionari della nostra epoca.