SpaceX: Super Heavy Booster 4 è completo mentre Elon Musk parla del sistema di ''cattura''

Nella mattinata di oggi abbiamo scritto dell'installazione dei 29 motori Raptor alla base del Booster 4 di Super Heavy, il razzo che fa parte del sistema Starship di SpaceX. Nel corso della giornata a Boca Chica hanno completato i lavori e ora il grande razzo (alto 70 metri) è in fase di spostamento dalla zona di assemblaggio a quella di test e lancio (Starbase).

Non sappiamo ancora quali saranno le fasi successive e quali saranno le tempistiche. Sicuramente su tutto il processo "pende" la decisione dell'FAA per quanto riguarda l'environmental review che sarà fondamentale per permettere alla società di proseguire con il test di lancio orbitale. Sempre in queste ore lo stesso Elon Musk ha parlato anche del sistema di "cattura" del razzo durante le fasi di rientro dando alcuni indizi.

SpaceX Super Heavy Booster 4 si muove verso la zona di test

Il nuovo razzo Super Heavy Booster 4 sarà quello che dovrebbe prendere effettivamente il volo dopo che Booster 1 è stato utilizzato per "prendere le misure" nelle fasi costruttive, Booster 2.1 non è stato sostanzialmente completato. Con Booster 3 abbiamo invece visto il primo static fire di questo genere di vettori ma con "solamente" tre motori Raptor. Ora tocca a Booster 4 che ha un set di 29 motori Raptor di prima generazione oltre alle grid fins (alette per modificare la traiettoria del razzo in discesa) in cima.

Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84 — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2021

Come per le prove di volo di Starship (ora chiamata solo Ship) SpaceX eseguirà diversi tentativi e i primi serviranno a raccogliere i dati utili per l'ottimizzazione dei processi. C'è da aspettarsi quindi che non tutte le fasi saranno completate e ci potrebbero volere mesi prima di vedere un sistema funzionante con un buon grado di affidabilità.

Il punto più spettacolare però arriverà ancora più avanti. Con la torre di lancio da 142 metri di altezza completata per la struttura principale, ora resta da capire come funzionerà il sistema di "cattura" del razzo Super Heavy al ritorno. Un piccolo indizio lo ha dato lo stesso Elon Musk in risposta a un video non ufficiale visibile qui sotto.

Dalla torre di lancio si allungheranno due strutture in grado di "afferrare" il razzo Super Heavy che starà rientrando dal lancio. Non ci saranno più quindi le droneship come accade per Falcon 9 (ma ci saranno delle piattaforme galleggianti modificate a partire dal prossimo anno). I due supporti di cattura saranno mobili per adattarsi alla posizione del razzo in discesa (Musk le ha definite come bacchette per cibo orientale).

Il razzo sarà fatto scendere a lato della torre di lancio così se la cattura non andrà a buon fine Super Heavy non colpirà le strutture. A quel punto il razzo verrà riportato verso la base di lancio e potrebbe essere pronto a partire in meno di un'ora per una nuova missione. Funzionerà? Non lo sappiamo e lo scopriremo solo nei prossimi mesi. Sicuramente l'attesa per vedere un'operazione di questo tipo è tanta, sia da parte di Elon Musk, sia da parte di SpaceX ma anche dalla concorrenza.