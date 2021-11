Si avvicina il lancio del turista spaziale Yusaku Maezawa verso la Stazione Spaziale Internazionale

Ultimamente si è fatto un gran parlare di turismo spaziale grazie ai voli di Richard Branson, Jeff Bezos, William Shatner (tutti e tre sub-orbitali) o anche delle missioni orbitali Inspiration4 e MS-19. Non si tratta delle prime persone che non fanno gli astronauti "di professione" a essere arrivati nello Spazio, ma il trend è segnato. Il prossimo turista spaziale sarà il giapponese Yusaku Maezawa.

Il miliardario nipponico ha una vera e propria passione per lo Spazio. A Marzo aveva annunciato la missione Dear Moon che porterà fino a dodici in orbita lunare grazie a una navicella Starship. Ma visto che per questo progetto serviranno ancora alcuni anni, Maezawa ha deciso prima di fare un viaggio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, grazie a Roscosmos.

Yusaku Maezawa è quasi pronto ad andare sulla Stazione Spaziale Internazionale

Nelle ultime ore l'agenzia spaziale russa ha annunciato che la commissione medica del Gagarin Cosmonaut Training Center (GCTC) ha certificato l’idoneità al volo per Yusaku Maezawa, Yozo Hirano e Alexander Misurkin (quest'ultimo è l'astronauta di professione dell'equipaggio). Anche l'equipaggio di backup, formato da Alexander Skvortsov e Shun Ogiso, è stato ritenuto idoneo dal punto di vista medico per il volo spaziale.

All'interno della commissione erano presenti rappresentanti del GCTC, di Roscosmos, dell'agenzia federale medica, dell'istituto dell'accademia delle scienze, del Ministero della Salute e infine del Ministero della Difesa. La missione del turista spaziale giapponese sarà lanciata a bordo della navicella Soyuz MS-20 con la partenza del cosmodromo di Baikonur prevista l'8 Dicembre 2021. La permanenza a bordo della ISS sarà di 12 giorni.

Sia l'equipaggio principale che quello di backup hanno preso parte a un addestramento ad hoc per imparare a "muoversi" all'interno della ISS, quali saranno i loro compiti e tutte le informazioni principali sulla sicurezza a bordo. Roscosmos ha sottolineato come Yusaku Maezawa, Yozo Hirano e Shun Ogiso sono considerati a tutti gli effetti turisti spaziali. Per questo non dovranno imparare a lavorare in assenza di gravità.

Questo però non li esclude da operazioni come riscaldare il proprio cibo, preparare bevande e più in generale svolgere le operazioni basilari all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. L'addestramento ha previsto, sul finire di Ottobre, la vestizione della tuta spaziale e il suo utilizzo in assenza di aria. Il prossimo passo sarà una seconda parte dell'addestramento a partire dal 15 Novembre per poi passare alla fase prelancio al Cosmodromo di Baikonur.