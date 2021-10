Sulla Stazione Spaziale Internazionale ci sono un'attrice e un regista per girare un film nello Spazio

Il primo attore a girare delle scene nello Spazio per essere impiegate in un lungometraggio (non documentaristico) avrebbe dovuto essere Tom Cruise che avrebbe dovuto volare insieme ad Axiom Space per la missione Ax-1 diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. Ora quella missione ha cambiato equipaggio e così sono i russi ad aver anticipato gli statunitensi.

Roscosmos ha infatti lanciato a bordo di una navicella Soyuz 2.1a dal cosmodromo di Baikonur la missione MS-19 che ha già attraccato alla ISS. A bordo della stazione orbitante sono arrivati quindi Yulia Peresild e Klim Shipenko, rispettivamente attrice e regista, oltre al cosmonauta russo Anton Shkaplerov (che ha avuto il ruolo di comandante).

Un regista e un'attrice a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

Alle 10:55 (ora italiana) di ieri è avvenuto il lancio della Soyuz che ha portato l'equipaggio di tre persone a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Roscosmos ha definito il progetto come "scientifico ed educativo" e che prende il nome di Challenge o Vyzov (che è il titolo del film).

Un problema ha "costretto" Shkaplerov a utilizzare il sistema di docking manuale e non automatizzato alla ISS, ma a parte questo imprevisto, tutto è avvenuto regolarmente. Il lancio ha impiegato la modalità di volo automatizzata verso la stazione spaziale con una della durata di poco più di tre ore. La navicella ha quindi compiuto il docking al modulo Rassvet del segmento russo alle 14:22 (ora italiana) dopo due orbite.

A bordo della ISS ci sono quindi ben dieci astronauti/cosmonauti: Anton Shkaplerov (Russia), Klim Shipenko (Russia), Yulia Peresild (Russia), Oleg Novitskiy (Russia), Pyotr Dubrov (Russia), Mark Vande Hei (USA), Shane Kimbrough (USA), Megan McArthur (USA), Tomas Pesquet (Francia) e Akihiko Hoshide (Giappone).

I tre cosmonauti della missione MS-19: Yulia Peresild, Anton Shkaplerov e Klim Shipenko

La durata della missione dei due turisti spaziali sarà di 12 giorni. Il film verrà girato principalmente nel segmento russo anche se per alcune scene gli astronauti utilizzeranno la cupola che si trova nel segmento statunitense (con la supervisione degli astronauti NASA). Il film diretto da Shipenko vede Yulia Peresild interpretare una dottoressa che deve effettuare un'operazione al cuore a un cosmonauta che si trova a bordo della ISS prima che quest'ultimo possa rientrare a Terra.

Finito il periodo nello Spazio, l'equipaggio utilizzerà la navicella della missione MS-18 per rientrare sulla Terra, questa volta però il comandante sarà Oleg Novitskiy. Shkaplerov resterà a bordo della ISS fino a Marzo 2022 insieme al cosmonauta Dubrov (che rimarrà nello Spazio per quasi un anno).