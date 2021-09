Roscosmos Amur: al via la fase di analisi del progetto del razzo riutilizzabile russo

All'inizio di Aprile di quest'anno era stato annunciato che a Settembre sarebbe stato definito il design del razzo riutilizzabile Roscosmos Amur. Si tratta di una soluzione che cercherà di abbattere i costi dei lanci nel corso dei prossimi anni seguendo quanto fatto da SpaceX.

Anche se la società di Elon Musk sta già pensando a ciò che verrà dopo il Falcon 9 con Starship (nelle varie versioni), altre agenzie spaziali e società stanno ancora sviluppando lo stesso concetto. Questo dovrebbe portare nei prossimi anni a vedere sempre più razzi riutilizzabili per i lanci (con caratteristiche diverse).

Roscosmos Amur: si pensa alla revisione del progetto del razzo

Come per altri progetti (ESA Themis, per esempio), anche nel caso di Roscosmos Amur siamo ancora lontani dalla possibilità di vederne il design definitivo su una rampa di lancio. Nonostante il ritardo rispetto alla concorrenza, sia Russia che Europa non vogliono arrendersi nella corsa allo Spazio.

Il razzo utilizza metano e ossigeno liquidi per la propulsione, esattamente come Starship e a differenza del Falcon 9 (che invece sfrutta cherosene). In un comunicato stampa si legge che "attualmente, il progetto preliminare per il razzo Amur-LNG è in fase di esame presso i principali istituti di ricerca dell'industria missilistica e spaziale".

Le analisi condotte durante questo periodo hanno dato esito positivo sia per design che per i materiali. Questo è solo l'inizio del cammino verso il lancio. In generale Progress Rocket and Space Center (parte di Roscosmos) crede che potrebbe volerci più tempo prima della finalizzazione del progetto stesso.

Per completare il progetto del razzo Roscosmos Amur sono anche stati presi contatti con Gazprom per la fornitura del propellente. Inoltre sono stati fatti sopralluoghi al cosmodromo di Vostochny (che si trova nella Russia orientale) che è stato sottoposto alla manutenzione annuale nel periodo estivo.

Insieme al comunicato stampa non sono state rilasciate nuove immagini. Non sappiamo quindi qual è il design provvisorio scelto se non attraverso i precedenti bozzetti. Se verrà mantenuto il medesimo design, ci saranno quattro zampe retrattili inferiori e alette orientabili esattamente come nel caso del Falcon 9.