Stazione Spaziale Internazionale: crepe negli oblò del segmento russo, nessuna perdita

Ieri abbiamo scritto delle problematiche che hanno afflitto Nauka prima e dopo l'attracco alla Stazione Spaziale Internazionale grazie a un'intervista a Vladimir Solovyov. Nello stesso articolo c'è però un altro dettaglio riguardante non tanto il nuovo modulo scientifico ma quello Zvezda.

Questo modulo (parente stretto di Nauka) è al centro del segmento russo della ISS. Da Settembre dello scorso anno sono state rilevate alcune perdite che hanno causato cali di pressione costanti. Per quanto non si tratti di una situazione di pericolo immediata per cosmonauti e astronauti, questo ha comunque posto l'attenzione sull'anzianità di parti della ISS.

Crepe negli oblò del segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale

Durante l'intervista a Vladimir Solovyov, quest'ultimo ha dichiarato che ci sono alcune crepe profonde in sette degli oblò del settore russo. Non si tratta però di "crepe passanti" e quindi non ci sono perdite d'aria. Si potrebbe ovviare a questo problema chiudendo gli oblò con delle coperture ma il dirigente ha anche aggiunto "che senso ha volare in una stazione senza finestre?".

I cosmonauti sono stati istruiti con procedure per misurare la flessione del vetro degli oblò della Stazione Spaziale Internazionale così da tenere sotto controllo la situazione. Ci sono poi problematiche legate a possibili perdite che si potrebbero verificare nelle giunture. Anche in questo caso la situazione sarebbe da tenere sotto controllo.

Solovyov ha aggiunto che gli ingegneri hanno redatto rapporti dove viene segnalato che "circa l'80% dei sistemi di bordo del segmento russo aveva esaurito la loro vita utile". Per questo Roscosmos e la Russia preferirebbe non continuare la vita operativa della ISS oltre il 2025. Di contro la NASA vorrebbe invece portare la vita utile fino al 2030.

Si pensa anche alla possibilità di sostituire parte dei sistemi di bordo con alcuni di nuova produzione (facendo ripartire le linee produttive, ora chiuse). Nel caso la vita utile del segmento russo venisse estesa, serviranno fondi ingenti per garantirne l'operatività di altri 3-5 anni e nel frattempo costruire la nuova Stazione Spaziale russa (ROSS). Nel frattempo alcune soluzioni potranno essere sviluppate seguendo quanto fatto da Elon Musk, riducendo anche i costi.