Mostrate le prime immagini del nuovo modulo Wentian della stazione spaziale cinese (CSS)

Come abbiamo scritto qualche giorno fa, la Stazione Spaziale Internazionale potrebbe finire la sua vita operativa nel 2030 (e fatta deorbitare nel 2031). In questi anni però si assisterà a un crescente interesse per la realizzazione di progetti per stazioni commerciali che l'affiancheranno e poi sostituiranno. Ma c'è già un'altra stazione spaziale in orbita: si tratta della stazione spaziale cinese (CSS) Tiangong che sarà completata nel corso del 2022.

Attualmente la CSS ha già ricevuto la visita di due equipaggi composti da tre astronauti cinesi ciascuno. La missione Shenzhou-13 è attualmente ancora in corso (avrà una durata complessiva di ben 6 mesi) e a dicembre 2021 c'è stata anche la quarta attività extraveicolare per Tiangong (palazzo celeste). I lavori per l'assemblaggio stanno proseguendo ed entro la metà del 2022 ci sarà il lancio del modulo Wentian contenente il laboratorio scientifico e altre unità utili per la sopravvivenza in orbita bassa.

Il modulo Wentian e la stazione spaziale cinese (CSS)

In queste ore sono emerse nuove immagini che riprendono il modulo Wentian (chiedi al cielo) prima del lancio. Come scritto sopra il suo lancio è previsto entro la metà del 2022 e andrà a incrementare in maniera sensibile la massa complessiva della stazione spaziale cinese fornendo nuovo spazio per la ricerca scientifica in orbita bassa (LEO) da parte dei cinesi.

Per lanciarlo in orbita servirà ancora una volta il potente lanciatore pesante Lunga Marcia 5B (che è stato sotto i riflettori nel corso del 2021 per il rientro "non controllato"). La roadmap annunciata nella prima parte dello scorso anno sarebbe quindi rispettata e in generale la CNSA, l'agenzia spaziale cinese, ha fatto sapere in precedenza che tutto sta procedendo senza imprevisti.

Illustrazione di come lavorerà il braccio robotico presente sul modulo Wentian

Il nuovo modulo Wentian prevede pannelli solari aggiuntivi, nuove antenne di comunicazione e una camera d'equilibrio utilizzabile per le "passeggiate spaziali". Non mancheranno anche un braccio robotico più piccolo di quello già a bordo della CSS che consentirà di installare alcuni esperimenti all'esterno della stazione spaziale cinese (osservabili attraverso un piccolo oblò). Ci saranno poi tre nuove cuccette per l'equipaggio e una toilette aggiuntiva. Questo consentirà di ospitare più taikonauti contemporaneamente.

Thanks to @SegerYu for discovering the first photo of Wentian module, which appeared in the UNOOSA Annual Report 2019. https://t.co/Zr4qn0HgjC pic.twitter.com/LyQXeY3Bco — Tiangong | China Space Station (@TiangongStation) February 13, 2022

La CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) ha annunciato che nel corso del 2022 ci saranno sei nuove missioni con equipaggio umano finalizzate proprio a completare la stazione spaziale Tiangong. Inoltre ci sarà il primo volo del nuovo vettore Lunga Marcia 6A, il primo razzo cinese a impiegare un motore che funziona con propellenti solido e liquido. La Cina sembra quindi intenzionata a portare a termine il progetto della CSS e nei prossimi mesi vedremo moltissime novità in merito (con missioni di rifornimento e quelle con equipaggio).

