Gli astronauti hanno concluso la quarta ''passeggiata spaziale'' della stazione spaziale cinese

Periodo di festività, ma non per tutti. Nello Spazio gli astronauti cinesi hanno affrontato in queste ore la quarta attività extraveicolare (EVA, "passeggiata spaziale") dedicata alla nuova stazione spaziale cinese Tiangong. Lo scopo era quello di portare a termine alcuni lavori che non era possibile completare dall'interno dei moduli.

L'EVA che si è appena conclusa è la seconda per l'equipaggio di Shenzhou-13. Si tratta invece della quarta considerando le altre due effettuate dal precedente equipaggio, quello di Shenzhou-12. In generale la vita a bordo sembra scorrere senza intoppi e un paio di settimane fa i tre taikonauti Zhai Zhigang, Ye Guangfu e Wang Yaping hanno anche comunicato in diretta con oltre un migliaio di studenti cinesi facendo alcuni esperimenti e parlando della vita a bordo di Tiangong.

Nuova "passeggiata spaziale" all'esterno della stazione spaziale cinese

Secondo quanto riportato, il portello esterno è stato aperto intorno alle 11:44 del 26 Dicembre (ora italiana) da Ye Guangfu, accompagnato nell'attività extraveicolare da Zhai Zhigang (uscito poco meno di un'ora dopo). All'interno di Tiangong è invece rimasta l'astronauta Wang Yaping. Come già accaduto in passato c'è stata una "rotazione" dei compiti dell'equipaggio. Questo permette a tutti i membri di fare pratica in questo genere di attività.

Yaping, la prima astronauta donna a effettuare una EVA nella precedente attività ha comandato il braccio robotico per facilitare il compito ai propri colleghi. La durata delle operazioni all'esterno della stazione spaziale cinese Tiangong è stata di quasi sei ore. I due astronauti cinesi sono rientrati alle 17:55 (ora italiana).

Grazie a questa EVA ora la CSS ha tre fotocamere panoramiche (ne è stata aggiunta una) ed è stato sistemato un supporto per i piedi utile durante le passeggiate spaziali. Inoltre è stata verificata ancora una volta la dotazione degli astronauti come il braccio robotico, la camera di trasferimento e le tute spaziali. Per Ye Guangfu è stata la prima attività extraveicolare mentre Zhai ne aveva già eseguita una nel 2008.

La durata della missione Shenzhou-13 a bordo della stazione spaziale cinese Tiangong sarà di sei mesi complessivi, con il lancio che è avvenuto a metà Ottobre. Questa missione durerà quindi il doppio della precedente Shenzhou-12 (durata circa tre mesi). La CSS sarà completata, secondo i piani, entro la fine del prossimo anno e serviranno altre missioni con equipaggio e altri moduli per l'assemblaggio definitivo.

