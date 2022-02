Non sarà parte di un razzo Falcon 9 a colpire la Luna a marzo, ma di un Lunga Marcia 3C cinese

Alla fine di gennaio 2022 un astronomo aveva annunciato di aver tracciato il secondo stadio di un razzo Falcon 9 e che questo avrebbe colpito la Luna (sulla faccia nascosta) entro l'inizio di marzo. Il lancio "incriminato" era stato indicato come quello che aveva messo in orbita la missione Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) l'11 febbraio 2015. In queste ultime ore c'è stato però un cambiamento.

Con una migliore analisi dei dati disponibili dai servizi di tracciamento si è scoperto che non si trattava dell'oggetto orbitante 2015-007B (il secondo stadio del razzo di SpaceX). L'oggetto indicato invece era quello contrassegnato come 2014-065B che si riferisce a un booster impiegato per la missione Chang'e-5 Test 1. Ecco quello che è emerso nell'ultimo rapporto.

Non un Falcon 9 di SpaceX, ma parte di un razzo cinese colpirà la Luna

Secondo quanto riportato, a cambiare l'oggetto dell'analisi è stato Jon Giorgini (del JPL) che ha scritto a Bill Gray per sottolineare come difficilmente il secondo stadio della missione DSCOVR avrebbe potuto avere quella traiettoria. Gray ha così iniziato a rianalizzare i dati per ricostruire la storia degli oggetti coinvolti e se ci potesse essere un errore di assegnazione.

Durante il periodo del lancio di DSCOVR (che ha impiegato un Falcon 9) è stato rilevato quello che sembrava essere un asteroide. A questo era stato assegnato il codice WE0913A. Successive analisi delle traiettorie hanno indicato come quell'oggetto fosse in realtà di origine umana. Avendo una traiettoria simile a quella che avrebbe avuto il secondo stadio del razzo che ha lanciato DSCOVR è stato erroneamente identificato come quest'ultimo.

Dopo l'email di Giorgini a Gray i dati sono stati rivisti. Quest'ultimo ha iniziato a rivedere i dati orbitali di WE0913A segnalati al tempo notando alcune anomalie non ascrivibili al secondo stadio della missione DSCOVR. Le strane traiettorie sono state collegate al tempo come qualcosa legato all'uscita di propellente rimasto nel razzo che gli avrebbe fatto cambiare traiettoria.

Le nuove analisi dei dati e la scoperta

Con una nuova revisione è stato invece considerato come quell'oggetto dovesse essere stato lanciato non troppo tempo prima di marzo 2015 con una traiettoria oltre la Luna. Visto che tutti i lanci sono monitorati si è potuto risalire all'oggetto in questione. Il 23 ottobre 2014 alle 19:00 è stata lanciata la missione Chang'e-5 T1 (che ha preceduto quella Chang'e-5 che ha riportato rocce lunari sulla Terra). Il booster si pensava non fosse mai stato avvistato finora.

Non un Falcon 9 di SpaceX ma una parte del Lunga Marcia 3C di origine cinese. Gray aggiunge che non c'è una vera e propria certezza che sia effettivamente quel componente ma che i nuovi dati, uniti ai precedenti sono più compatibili.

In generale l'impatto con la Luna è previsto per il 4 marzo 2022 alle 13:25 (ora italiana). Il radioastronomo Scott Tilley ha aggiunto che quell'oggetto potrebbe avere ancora un trasmettitore che funziona a energia solare ancora attivo (sulla frequenza di 145.98MHz JT65). L'astronomo Jonathan McDowell ha sottolineato come questi problemi di identificazione sarebbero risolvibili con una maggiore capacità di tracciamento degli oggetti orbitanti (naturali o umani).

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !