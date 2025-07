Lanciati cinque nuovi satelliti cinesi Guowang per la connettività Internet

Nelle scorse ore sono stati anciati cinque nuovi satelliti cinesi Guowang della società SatNet (di proprietà dello stato cinese) dedicati alla connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza in risposta a SpaceX e non solo.

Continua l'espansione delle grandi costellazioni satellitari in orbita bassa terrestre dedicate alla connettività Internet ad alta velocità e bassa latenza. Mentre SpaceX prosegue nell'ampliamento della sua costellazione Starlink (in attesa dei satelliti di terza generazione) mentre Amazon ha lanciato recentemente nuovi satelliti per Project Kuiper. Anche la Cina non vuole rimanere indietro e sono diverse le società che le stanno implementando.

Alle 12:03 del 27 luglio un razzo spaziale Lunga Marcia 6A è stato lanciato dal Taiyuan Satellite Launch Center per portare in orbita cinque satelliti Guowang della società SatNet (di proprietà statale e chiamata anche China Satellite Network Group). Si tratta del quinto gruppo di questo operatore che sta cercando di competere anche con Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST) che lancia invece i satelliti Qianfan/G60.

🚀 Liftoff at 10:03UTC July 27, Long March 6A launched SatNet LEO Group 05 from Taiyuan https://t.co/wUiKo4iBh2 pic.twitter.com/4nYKyRqvMH — China 'N Asia Spaceflight 🚀𝕏 🛰️ (@CNSpaceflight) July 27, 2025

Avendo una potenziale grande base d'utenza, la concorrenza sembrerebbe più indirizzata a iniziare la commercializzazione del servizio e ampliarne velocemente la capacità piuttosto che a cannibalizzarsi tra società. Inoltre bisogna considerare che questo tipo di connettività Internet potrebbe essere anche impiegata per comunicazioni di tipo militare e/o per interesse nazionale.

Interessante notare come SatNet utilizzi diversi vettori per lanciare i satelliti Guowang. Per esempio in passato sono stati utilizzati sia razzi spaziali Lunga Marcia 5B ma anche Lunga Marcia 8A. Entrambi questi vettori permettono di portare un numero maggiore di satelliti, con il primo che riesce a lanciarne contemporaneamente dieci (a differenza dei cinque lanciati con il razzo spaziale Lunga Marcia 6A).

Questo è stato anche il 585° lancio di un vettore della grande famiglia Lunga Marcia che affonda le sue origini ad alcuni decenni fa e che ha visto espandere il numero di modelli. In futuro ci saranno anche soluzioni pensate per portare un equipaggio sulla Luna, grazie al vettore Lunga Marcia 10.