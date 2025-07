SpaceX ha lanciato con un razzo spaziale Falcon 9 24 satelliti Project Kuiper di Amazon

Le megacostellazioni satellitari in orbita bassa terrestre (LEO) per la connettività Internet sia di tipo consumer ma anche corporate e per scopi militari stanno diventando sempre più comuni. Il classico esempio è Starlink di SpaceX che con quasi 9200 satelliti lanciati e circa 8000 effettivamente in orbita permette alla società di Elon Musk di generare profitti e imporsi sul mercato. La concorrenza non sta a guardare e oltre alle alternative cinesi presto ci si potrà connettere anche alla rete Amazon di Project Kuiper.

Chiaramente attualmente il divario con Starlink è ampio e sarà recuperabile parzialmente nel corso dei mesi. Project Kuiper aveva fino a poco tempo fa eseguito due missioni, escludendo il lancio dei due prototipi. Si trattava delle missioni KA-01 e KA-02 che hanno impiegato due razzi spaziali ULA Atlas V per portare in orbita 27 satelliti. Amazon ha però fretta di recuperare lo svantaggio e iniziare la commercializzazione del servizio e non avendo un sistema di lancio interno all'azienda (a differenza di SpaceX) ha dovuto chiedere ad altre società di lanciare i propri satelliti.

Alle 8:30 di oggi è stata lanciata la missione KF-01 dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) della Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Il codice missione si distingue dalle precedenti per l'utilizzo della "F" al posto della "A" (dove la prima significa Falcon e la seconda Atlas). Infatti nel caso di KF-01 è stato impiegato un razzo spaziale Falcon 9 di SpaceX che così ha contribuito a portare in orbita satelliti per una società rivale. Qualcosa di simile era avvenuto alla fine del 2022 quando erano stati lanciati satelliti di OneWeb sempre con un Falcon 9 di SpaceX.

Il lancio della missione KF-01 è avvenuto senza problemi riuscendo così a consegnare nell'orbita stabilita i 24 satelliti per la megacostellazione Project Kuiper. Interessante notare questo era il primo lancio per il primo stadio del razzo spaziale con codice B1096 che è atterrato con successo sulla droneship chiamata A Shortfall of Gravitas (o più semplicemente ASOG). Il rilascio dei satelliti è avvenuto intorno a 465 km di quota mentre nei prossimi giorni l'altitudine verrà incrementata fino a 630 km.

Panos Panay (direttore delle divisioni Devices & Services in Amazon) ha scritto "congratulazioni al fantastico team di Project Kuiper per un altro lancio di successo e grazie a SpaceX per il viaggio nello Spazio. Siamo entusiasti di avere un altro gruppo di satelliti Kuiper in orbita!". In generale Amazon prevede che la sua megacostellazione satellitare comprenderà inizialmente 3200 satelliti in orbita bassa terrestre con oltre 80 lanci necessari. In futuro vedremo altri due lanci sfruttando Falcon 9 ma ci sarà anche l'utilizzo di vettori come Ariane 6 (Arianespace), New Glenn (Blue Origin) e Altas V e Vulcan Centaur (ULA). Attualmente i satelliti Project Kuiper in orbita sono 78.