La stazione spaziale cinese Tiangong si espanderà nei prossimi anni per ospitare più astronauti ed esperimenti

Come sappiamo l'amministrazione Trump sarebbe intenzionata a ridurre l'impegno per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) puntando verso la Luna e Marte. Questo permetterebbe di ridurre il budget per le operazioni in LEO guardando verso lo Spazio profondo. Nei prossimi anni dovremmo però assistere al lancio della stazione spaziale russa ROS e a quella indiana BAS con gli USA e l'Europa punteranno sulle future stazioni spaziali commerciali. La Cina invece sarebbe intenzionata a espandere la stazione spaziale Tiangong per permettere la presenza contemporanea di un maggior numero di astronauti e più esperimenti.

Attualmente la CSS (China Space Station) è più piccola della ISS, con la presenza dei moduli Tianhe, Mengtian e Wentian, che formano la sua caratteristica struttura a "T". In futuro però potrebbero arrivare nuovi moduli che permetterebbero di inserire nuovi laboratori e spazio per l'equipaggio. Con gli accordi che prevedono di ospitare inizialmente un astronauta pakistano e in futuro anche europei e russi sarà necessario permettere una convivenza migliore, soprattutto per missioni con durata di diversi mesi.

Secondo quanto dichiarato dalla China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) i futuri moduli saranno inviati nello Spazio grazie al razzo spaziale Lunga Marcia 5B. A differenza dei lanci dei satelliti per la costellazione satellitare Guowang di SatNet, in questo caso il primo stadio non sarà suborbitale ma orbitale e quindi, come per gli altri moduli, ci sarà un rientro incontrollato causando una certa apprensione.

Secondo Wang Jue (della CASC), il design delle nuove unità permetterà una migliore affidabilità futura ma anche una migliore capacità di rientro. Questo stesso vettore spaziale sarà impiegato per il telescopio spaziale Xuntian (con uno specchio primario da 2 metri e una risoluzione di 2,5 gigapixel) che permetterà di avere un campo di visivo di circa 300 volte superiore al telescopio spaziale Hubble. A differenza di HST però l'orbita di Xuntian sarà simile a quella della stazione spaziale Tiangong così che possa effettuare il docking per riparazioni e aggiornamenti senza missioni dedicate.

Non sono ancora chiari i piani precisi per i futuri lanci. Una delle possibilità è l'aggiunta di un modulo multifunzionale che potrebbe ospitare sia le cuccette per altri astronauti oltre a spazi dedicati ai laboratori e al magazzino. La CSS sarà poi servita da nuove capsule cargo commerciali così da permettere un miglior ricambio di esperimenti e provviste oltre a garantire un'espansione dell'economia spaziale.