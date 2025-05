Un nuovo studio indaga la presenza e l'orbita del Pianeta Nove (Pianeta X) del Sistema Solare

Il Sistema Solare, nonostante sia il luogo dove si trova la Terra e sia uno spazio relativamente ristretto se si considera l'immensità dell'Universo, è ancora ricco di misteri. Secondo la nostra classificazione esistono otto pianeti (Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno), cinque pianeti nani (Plutone, Eris, Haumea, Makemake e Cerere) oltre a una serie di altri oggetti minori come comete, asteroidi e ovviamente i satelliti naturali. E se esistesse anche un nono pianeta, chiamato anche Pianeta Nove o Pianeta X? Attualmente si tratta di un'ipotesi supportata da alcune rilevazioni indirette ma non c'è ancora nessuna prova diretta dell'esistenza di un nono pianeta, Pianeta X o Pianeta Nove all'interno del Sistema Solare.

Uno degli studi più noti su questo tema ha titolo Evidence for a Distant Giant Planet in the Solar System ed è stato pubblicato nel 2016 dai ricercatori Konstantin Batygin e Michael Brown del Caltech. Come scritto sopra però non si tratta di uno studio che ha effettivamente osservato questo oggetto, ma ne avrebbe rilevato le anomalie orbitali di sei oggetti transnettuniani nella fascia di Kuiper. Questo farebbe ipotizzare che possa esistere un pianeta con 5 o 10 volte la massa della Terra, con un'orbita eccentrica e inclinata rispetto al piano dell'eclittica e un periodo orbitale fino a 20 mila anni con una distanza dal Sole variabile tra le 200 e le 1200 unità astronomiche.

Un nuovo studio indaga la presenza del Pianeta Nove o Pianeta X del Sistema Solare

Nel nuovo studio dal titolo A Search for Planet Nine with IRAS and AKARI Data (che deve ancora superare la peer-review o revisione tra pari) sono stati presi in considerazione i dati di IRAS (Infrared Astronomical Satellite) e AKARI che sfruttano le lunghezze d'onda nell'infrarosso per rilevare oggetti, come il Pianeta Nove o Pianeta X, che potrebbe riflettere poco la luce solare ed essendo molto distante sarebbe difficile da rilevare con altre tipologie di strumenti.

Le due raccolte di dati sono separate da ben 23 anni e questa caratteristica dovrebbe permettere di rilevare il movimento di un oggetto tanto distante e con un'orbita così particolare. Chiaramente non potendo contare su dati noti del nono pianeta o Pianeta Nove considerando che rimane un oggetto sfuggente, i ricercatori hanno utilizzato le stime del moto orbitale atteso assumendone la massa, la distanza e la temperatura effettiva.

Sono stati poi applicati dei filtri per selezionare i dati corrispondenti alla posizione presunta e restringere così i potenziali candidati per scovare il nono pianeta o Pianeta Nove (Pianeta X). Gli oggetti sono stati poi ulteriormente selezionati in base agli spostamenti nel tempo tra le due rilevazioni (e considerando una distanza di 500-700 UA dal Sole) e scegliendo un intervallo di massa tra le 7 e 17 masse solari.

A questo punto si è arrivati a 13 coppie di potenziali candidati per il nono pianeta. L'indagine è stata ulteriormente approfondita trovando "un buon candidato" che sembrerebbe confermare uno spostamento compatibile all'interno delle due rilevazioni. I ricercatori precisano però che i dati di AKARI e IRAS "non sono sufficienti per determinare l'orbita completa di questo candidato" ed è per questo che sarà necessario effettuare nuove osservazioni per permettere di capire se effettivamente quello che è stato rilevato sia il Pianeta Nove (Pianeta X).

Come precisato nello studio cercare il Pianeta Nove è complicato perché non conosciamo effettivamente le sue caratteristiche (ammesso che esista) ma potremmo averne rilevato alcuni effetti. Se fosse più grande di Nettuno potrebbe essere rilevato attraverso l'analisi dei dati di IRAS e AKARI mentre se fosse più piccolo questi database potrebbero non fornire le basi necessarie per una sua rilevazione. Inoltre masse comprese tra le 3 e le 5 masse terrestri complicherebbero ulteriormente la possibile rilevazione ma spiegherebbero le discrepanze in alcuni studi.

Una delle possibilità è sfruttare i dati dello strumento Dark Energy Camera (DECam) Imager che si trova sul telescopio terrestre Victor M. Blanco (che si trova in Cile). Con una potenziale magnitudo in banda r di 26, uno strumento come DECam potrebbe fornire dati fondamentali per escludere i potenziali candidati o confermare la presenza di un Pianeta Nove. Lo studio si chiude con una speranza "se l'esistenza del Pianeta Nove potrà essere confermata da osservazioni nel prossimo futuro, ciò migliorerà la nostra comprensione della storia e della struttura dell'intero Sistema Solare nelle sue fasi iniziali".