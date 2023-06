La missione Artemis III per lo sbarco sulla Luna potrebbe essere posticipata al 2026

Fervono i preparati per la missione Artemis II che porterà in orbita lunare quattro astronauti (tre statunitensi e un canadese) così da permettere di effettuare gli ultimi test prima dell'allunaggio per questo nuovo programma di esplorazione spaziale. Questa missione dovrebbe avvenire intorno a novembre 2024 con i piani che prevederebbero la missione Artemis III (dove avverrà il primo sbarco di questo programma) intorno a dicembre 2025.

I piani però potrebbero cambiare secondo quanto riportato durante una recente conferenza. Non è la prima volta che si parla della possibilità di posticipare l'allunaggio a dopo il 2025 a causa di una serie di problematiche ancora da risolvere. Una delle ultime riguarda la possibilità che il lander lunare, basato su una Starship modificata di SpaceX, possa non essere pronta in tempo a causa della complessità del progetto.

Artemis III: lo sbarco sulla Luna potrebbe non avvenire nel 2025

Dopo il primo lancio, avvenuto il 20 aprile, SpaceX si sta preparando a eseguire un secondo tentativo con diverse modifiche. In particolare sarà modificato il pad di lancio con un nuovo sistema di soppressione dell'onda d'urto/del rumore e del calore basato su getti d'acqua. Questo dovrebbe limitare i danni al vettore ma anche all'ambiente circostante. Inoltre il nuovo Super Heavy sarà diverso dal precedente con alcune modifiche sostanziali. Secondo Elon Musk un nuovo lancio sarebbe possibile a partire dalla fine di giugno, ma le tempistiche sarebbero ancora da verificare.

Jim Free (amministratore associato della NASA) ha dichiarato che l'allunaggio potrebbe essere posticipato al 2026, senza però indicare un periodo preciso. In particolare è stato evidenziato il numero di lanci che Starship dovrà effettuare prima di essere considerato "human-rated" e per completare la missione.

A differenza di altri vettori e a causa della sua massa, per raggiungere l'orbita lunare e atterrare sarà necessario lanciare la Starship modificata e altre Starship che fungeranno da serbatoi di rifornimento in orbita bassa terrestre così da avere tutto il propellente utile. Free ha quindi ribadito "hanno un numero significativo di lanci da fare e questo, ovviamente, mi preoccupa per la data di dicembre del 2025".

La NASA sta già collaborando attivamente con SpaceX e la FAA per cercare di mitigare e risolvere le problematiche e la stessa società sta già lavorando sull'allestimento interno. Una critical design review verrà effettuata solamente dopo che ci sarà la dimostrazione di un rifornimento in orbita. Superata quella fase tutto il programma dovrebbe procedere più facilmente.

Un altro problema potrebbe poi derivare da una causa che coinvolge Boeing e più o meno direttamente NASA SLS. A muovere l'azione legale è stata Wilson Aerospace che ha accusato uno degli storici partner dell'agenzia spaziale di aver rubato la tecnologia brevettata e di non averla utilizzata correttamente oltre ad aver causato un danno economico alla società. Questo avrebbe portato a causare le perdite che hanno rallentato il lancio dello Space Launch System. Il caso è in mano alla corte distrettuale di Seattle e Boeing ha già dichiarato di volersi difendere dalle accuse. Come questo potrà rallentare ulteriormente il programma Artemis non è ancora chiaro.