La Cina vuole organizzare una missione per riportare campioni da un asteroide

La Cina sta organizzando una serie di missioni spaziali che guarderanno a diversi aspetti del Sistema Solare. Per esempio in futuro potrebbe riuscire a riportare dei campioni del suolo di Marte, riducendo il tempo necessario a NASA e ESA per effettuare la medesima operazione. Ma c'è un'altra missione che vuole riportare dei campioni anche da un asteroide che orbita intorno al Sole e, in alcuni momenti, vicino alla Terra.

Di per sé non si tratta di una nuova idea. Basti pensare a Hayabusa e Hayabusa2 (della JAXA) che hanno riportato sul nostro Pianeta dei campioni di due asteroidi. Nel primo caso si trattava di 25143 Itokawa, nel secondo invece l'obiettivo era 162173 Ryugu. Anche la NASA ha pensato a una missione analoga chiamata OSIRIS-REx che aveva come obiettivo l'asteroide 101955 Bennu.

La missione cinese in direzione dell'asteroide 469219 Kamo`oalewa

Conosciuto in passato come 2016HO3 e rinominato in seguito 469219 Kamo`oalewa, questo asteroide si può trovare particolarmente vicino al nostro Pianeta mentre compie le sue orbite intorno al Sole. La sua dimensione è compresa tra i 40 metri e i 100 metri e le sue caratteristiche possono essere trovate anche sul sito della NASA dedicato ai Near Earth Objects (NEOs).

La missione cinese dovrebbe essere lanciata intorno al 2024 con un razzo Lunga Marcia 3B. La parte interessante è che sempre questa missione si dividerà in due parti principali. Il primo obiettivo sarà quello di riportare i campioni dell'asteroide 469219 Kamo`oalewa per il 2026. Ma non sarà finita qui.

Grazie a un passaggio vicino alla Terra e all'influenza della sua gravità il viaggio proseguirà di altri 13 mesi verso Marte. A questo punto anche il Pianeta Rosso aiuterà a modificare la sua traiettoria per puntare al secondo obiettivo: la cometa periodica 311P/PANSTARRS. Qui non ci saranno prelievi di campioni ma la sonda continuerà le osservazioni del corpo celeste tra il 2032 e il 2033.

Per riuscire nell'impresa, soprattutto per quanto riguarda la raccolta dei campioni sull'asteroide 469219 Kamo`oalewa, sono in corso vari studi. Uno di questi è un simulatore della superficie degli asteroidi basato su regolite. Questo servirà a capire a che velocità la sonda dovrà atterrare sul corpo celeste e come dovrà essere strutturato il sistema di raccolta. In futuro potremo vedere i primi dettagli sulla costruzione della sonda per la missione e nuovi studi in merito. Questo aiuterà a conoscere i NEOs e aiutare a prevenire o limitare gli impatti.