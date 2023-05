Kathy Lueders (ex-NASA) potrebbe essere stata assunta da SpaceX per Starship

I lavori per ripristinare e aggiornare il pad di lancio di Starship a Starbase (Boca Chica, Texas) proseguono. Secondo Elon Musk un nuovo lancio sarebbe fattibile entro due mesi ma non è ancora chiaro con quale accoppiata Ship e Booster anche se ci saranno comunque degli aggiornamenti, soprattutto nella zona dei motori per evitare i problemi che hanno portato al fallimento del piano di volo completo del primo tentativo. Una notizia interessante però riguarda una nuova assunzione da parte di SpaceX: l'arrivo di Kathy Lueders.

La Lueders è stata un volto noto delle missioni umane in orbita bassa terrestre per la NASA e ha permesso di coniugare la pianificazione dell'agenzia spaziale verso la Stazione Spaziale Internazionale con l'integrazione delle strategie legate alle società private (proprio come SpaceX). La sua leadership è stata riconosciuta a più livelli e il suo ritiro è avvenuto solamente alla fine di aprile di questo anno (dopo 31 anni di lavoro nell'agenzia). Ora l'indiscrezione sembra prendere corpo, anche se si attende l'annuncio ufficiale, e supervisionare i lavori per Starship sarà il suo compito principale.

Kathy Lueders potrebbe essere stata assunta in SpaceX per Starship

L'indiscrezione è arrivata dalla CNBC a opera del (solitamente) ben informato Michael Sheetz. Come scritto sopra, attualmente non ci sono conferme né da parte di SpaceX né da parte della diretta interessata ma questa ipotesi sarebbe decisamente possibile se non addirittura probabile. Del resto non sarebbe la prima dirigente ex-NASA a essere assunta nella società di Elon Musk. In precedenza anche William (Bill) H. Gerstenmaier, ex-amministratore associato dell'agenzia spaziale nella divisione per l'esplorazione umana, è poi diventato (ed è tutt'ora) Build and Flight Reliability per SpaceX.

Secondo le indiscrezioni Kathy Lueders riporterà direttamente alla presidente e COO Gwynne Shotwell creando così una squadra che dovrebbe portare SpaceX attraverso la transizione dai Falcon a Starship. Un compito complesso che prevede anche un contratto con la NASA per almeno due missioni sulla superficie lunare con equipaggio grazie a una versione modificata di Starship (e una o due senza equipaggio per prova).

La nuova alta dirigente lavorerà direttamente a Starbase (dove si trova il sito di costruzione prototipi di Starship). La sua conoscenza delle politiche NASA e sulla gestione del volo umano permetterà di accelerare lo sviluppo della versione per equipaggio del grande vettore pesante.

Aspettando le conferme ufficiali, sembra tuttavia solo una questione di tempo l'annuncio da parte della società (o di Elon Musk in persona). Il lavoro di Kathy Lueders sarà comunque complesso considerando lo sviluppo della versione per le missioni Artemis e oltre alle missioni private che sono già state annunciate (come dearMoon, la missione di Dennis Tito o una delle missioni Polaris).