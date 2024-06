Avio ha provato con successo il motore modificato del razzo spaziale Vega C

Alla fine di maggio il conteggio dei lanci spaziali orbitali per il 2024, suddiviso per nazione, ha visto gli USA superare tutti con 64 (per lo più dovuti a SpaceX), la Cina è arrivata seconda con 27, la Russia con 8, il Giappone con 3 (di cui uno fallito), l'Iran 2, l'India 2 e la Corea del Nord a 1 (fallito). In questo elenco manca l'Europa, in quanto attualmente non possiede razzi spaziali in grado di essere lanciati.

Ariane 6 è quasi pronto, nonostante il grande ritardo accumulato, e potrebbe vedere il suo lancio inaugurale nelle prime due settimane di luglio. I più piccoli vettori spaziali Vega invece potrebbero tornare a volare entro la fine dell'anno. Un passo importante è stato compiuto dall'italiana Avio che ha annunciato di aver provato con successo una versione modificata del motore Zefiro-40, dedicato al razzo spaziale Vega C.

Il 28 maggio nella struttura per i test di Salto di Quirra (Sardegna) il motore del razzo con propellente allo stato solido è stato acceso per verificare le modifiche effettuate. In particolare questa versione utilizza un design migliorato per gli ugelli, con Avio che conferma l'idea di poter tornare a volare entro la fine del 2024.

I dati raccolti dopo il test indicano che le modifiche hanno funzionato come previsto con un'accensione di 94", simulando le condizioni di volo effettive. Il propulsore Zefiro-40 (delle dimensioni di 7,6 metri) è stato realizzato da Avio nello stabilimento di Colleferro (Roma) e utilizza circa 36 tonnellate di propellente.

Ora Avio aspetterà dopo l'estate, in ottobre, per una nuova accensione di test così da confermare i dati di questa prova (a metà dicembre 2023 il lancio era previsto a settembre 2024). Il razzo spaziale Vega C è alto 35 metri e ha una massa al decollo di 210 tonnellate con una capacità del carico utile di 2,3 tonnellate in orbita polare.

La prima versione di Vega è stata lanciata inizialmente nel 2012 (volando complessivamente 21 volte) e verrà ritirata dal mercato quest'estate dopo l'ultimo volo. Il suo posto verrà preso proprio da Vega C e ancora più avanti da Vega E, già in fase di sviluppo. La problematica legata al motore Zefiro-40 è emersa durante la missione VV22 ed è stata individuata proprio nell'ugello che ha visto un progressivo deterioramento non nominale di una parte in carbonio-carbonio portando così alla fine anticipata della missione.