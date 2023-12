Ariane 6: le ultime novità sul nuovo razzo spaziale europeo

Abbiamo scritto diverse delle problematiche relative alla realizzazione e al lancio di razzi spaziali europei. Attualmente l'Europa non si può affidare ad alcun vettore leggero, medio e pesante realizzato da società europee per immettere carichi utili in orbita. Come sappiamo l'ultimo lancio di Vega è stato posticipato a causa di un problema legato alla distruzione di serbatoi per lo stadio superiore, Vega-C è in fase di modifiche al design mentre Ariane 6 potrà volare solo a metà del prossimo anno, se tutto andrà bene.

L'alternativa russa, con Soyuz, Proton o Angara, non è stata più possibile dallo scoppio della guerra in Ucraina e relative sanzioni alla Russia. Un'altra possibilità rimane SpaceX, ma si tratta pur sempre di un'azienda privata e statunitense mentre l'obiettivo dovrebbe essere l'indipendenza dell'agenzia spaziale europea (ESA) e di altre realtà del nostro continente per l'accesso allo Spazio. Negli scorsi giorni ESA insieme a CNES, ArianeGroup e Arianespace hanno annunciato le ultime novità relative ad Ariane 6.

Ariane 6: continuano i test in vista del primo lancio nel 2024

Secondo quanto riportato ufficialmente il test CTLO3, (combined test loading) avvenuto i 15 dicembre a Kourou (Guyana francese) si è svolto correttamente. Qui il razzo spaziale assemblato con componenti dedicate alla certificazione dei sistemi è stato sottoposto a una nuova prova con un conto alla rovescia simulato in condizioni non ottimali con interruzione del lancio. Questo test ha previsto anche il riempimento dei serbatoi dello stadio superiore e centrale con idrogeno liquido (-253°C) e ossigeno liquido (-183°C) a temperature criogeniche. Durante la prova è stato acceso anche il motore Vulcain 2.1.

Il 7 dicembre a Lampoldshausen (Germania) è stato eseguito un test, chiamato HFT-4, di accensione del motore dello stadio superiore di Ariane 6. In questo caso si è voluta sperimentare una condizione che non si presenta solitamente durante il volo arrivando ai limiti del sistema. Secondo quanto riportato, il test ha previsto un'accensione nominale per il motore Vinci e per l'unità di potenza ausiliaria (APU). Successivamente sono state introdotte poi alcune variabili per valutarne la robustezza e il comportamento in condizioni estreme e inaspettate. Non tutto però è andato come previsto.

Due minuti dopo che il motore Vinci e l'APU erano stati accesi, il test è stato interrotto dai sistemi automatici a causa di sensori che hanno rilevato come alcuni parametri avevano superato le soglie di sicurezza. Questo ha comportato lo spegnimento del motore, attivazione dei sistemi di sicurezza e svuotamento dei serbatoi. ESA e le altre realtà coinvolte hanno specificato che questo test è oltre il profilo normale di volo di Ariane 6 e quindi non impatterà sulle tempistiche del primo lancio. I risultati dell'analisi della problematica di questo test saranno resi noti a gennaio.

A gennaio 2024 ci sarà un nuovo test con la disconnessione dei bracci di alimentazione del propellente per gli stadi superiore e inferiore come durante la fase finale della sequenza di lancio. A metà febbraio 2024 arriveranno nella Guyana francese le parti destinate all'assemblaggio del primo Ariane 6 destinato al volo. Se tutto andrà come previsto, finalmente l'Europa avrà nuovamente un vettore pesante operativo dopo la dismissione di Ariane 5 quest'anno.