Intelligenza Artificiale: nel Regno Unito non può essere titolare di brevetto

L'Alta Corte del Regno Unito ha respinto il ricorso del dottor Stephen Thaler che da diverso tempo sta cercando di ottenere i brevetti per due invenzioni realizzate da DABUS, un'IA che egli stesso definisce come la sua "macchina della creatività". Thaler vorrebbe che la macchina fosse riconosciuta come creatrice delle invenzioni, ma la sentenza della corte afferma che i brevetti non possono essere validi se DABUS viene registrata come inventore.

La motivazione della corte, come riporta anche Reuters, si basa su una disposizione della legge sui brevetti in vigore nel Regno Unito, che stabilisce che "un inventore deve essere una persona fisica". I rappresentanti legali di Thaler hanno risposto con disappunto alla decisione della corte, affermando che "la sentenza stabilisce che l'attuale legge sui brevetti nel Regno Unito è totalmente inadatta a proteggere le invenzioni generate in modo autonomo dalle macchine IA".

È dal 2018 che Stephen Thaler prova a registrare i due brevetti a nome di DABUS, che ha inventato un contenitore per alimenti e una luce lampeggiante. L'Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito ha indicato che è necessario che venga indicato un essere umano nella richiesta di brevetto e Thaler ha ritirato la domanda e impugnato la decisione presso l'Alta Corte e poi presso la Corte d'Appello. Il giudice Elisabeth Laing ha dichiarato laconicamente: "Solo una persona può avere diritti. Una macchina non può".

Non è la prima volta che a Thaler, cittadino statunitense, viene negata la possibilità di registrare brevetti a nome della sua IA DABUS. Le due medesime invenzioni sono state proposte all'ufficio brevetti USA, che ha anch'esso respinto la domanda.

Thaler ha inoltre citato in giudizio l'Ufficio del Copyright degli Stati Uniti per non aver riconosciuto i diritti d'autore di un'opera d'arte creata da DABUS. Questo caso è arrivato anche sul tavolo del Tribunale Distrettuale di Columbia dove il giudice Beryl Howell ha dichiarato: "L'autore umano è un requisito fondamentale per i diritti d'autore". Secondo Thaler si tratta di una sentenza contro la costituzione, ma la Corte Suprema degli Stati Uniti non ha accolto il suo caso ponendo fine a qualsiasi ulteriore possibilità di sostenere la sua tesi.