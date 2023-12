L'ultimo lancio del razzo spaziale europeo Vega è stato posticipato a settembre 2024

All'inizio del mese era emerso un rapporto che indicava come due serbatoi per il razzo spaziale europeo Vega (al suo ultimo lancio) erano stati prima smarriti e poi ritrovati distrutti a causa di alcune problematiche interne ad Avio. Inizialmente ESA non aveva confermato né smentito quanto dichiarato indicando come fosse la società italiana a dover fornire le spiegazioni. Negli scorsi giorni è arrivata la conferma che il rapporto diceva il vero.

La distruzione dei serbatoi ha ufficialmente comportato di posticipare il lancio del razzo spaziale Vega dalla primavera 2024 a settembre (non è specificato il giorno). Le informazioni sono state diffuse durante la riunione del Consiglio di ESA avvenuta il 14 dicembre. Toni Tolker-Nielsen (direttore del trasporto spaziale dell'ESA) ha dichiarato in merito che "Avio ha confermato all'ESA che c'è un problema con i serbatoi per l'ultimo volo di Vega".

Il tempo in più che Avio ed ESA si sono presi per l'ultimo lancio di questa versione del razzo spaziale europeo potrebbe essere utile per adattare i serbatoi dello stadio AVUM+ utilizzati su Vega-C (la versione successiva). Non saranno invece utilizzati i serbatoi intatti impiegati per la certificazione del vettore che sono stati costruiti oltre un decennio fa e che quindi rappresenterebbero un ulteriore rischio.

Inizialmente l'ultimo lancio di Vega sarebbe dovuto essere utilizzato per mettere in orbita il satellite di monitoraggio terrestre legato alla vegetazione Biomass. Invece si è scelto di utilizzare questo vettore per lanciare il satellite di monitoraggio terrestre Sentinel-2C mentre per Biomass sarà trovato un altro vettore (non è escluso un nuovo lancio a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX).

Attualmente la situazione dei lanciatori europei è decisamente critica considerando che Ariane 6 sarà lanciato la prossima estate se tutti gli ultimi test andranno bene, Vega-C volerà solamente in una finestra tra metà novembre e metà dicembre del prossimo anno mentre Vega a settembre 2024. Non ci sono altri vettori disponibili anche se lo sviluppo di nuove soluzioni sembra procedere (con molto ritardo rispetto alla concorrenza).