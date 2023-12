Cina: lanciati uno spazioplano segreto e un satellite spia con due razzi spaziali Lunga Marcia

Recentemente avevamo scritto che ci sarebbero stati due lanci di spazioplani segreti a distanza di pochi giorni. Il primo avrebbe dovuto essere il Boeing X-37B utilizzato dalla Space Force per condurre test in orbita. Il lancio sarebbe dovuto avvenire il 12 dicembre ma un problema lo ha fatto posticipare fino al 28 dicembre a causa di un problema ai sistemi di terra. Sarà la prima volta che lo spazioplano statunitense volerà a bordo di un Falcon Heavy (probabilmente per raggiungere un'orbita geostazionaria). Il secondo spazioplano invece è quello che la Cina ha realizzato negli scorsi anni e che con questo lancio è alla sua terza missione.

A differenza della versione di Boeing, della quale abbiamo immagini e conosciamo alcune caratteristiche, lo spazioplano cinese riutilizzabile è avvolto nel mistero. Non esistono immagini pubbliche né informazioni di alcun tipo. Gli unici indizi arrivano dai comunicati stampa (poco specifici) e dalle foto di fairing che presentano una struttura differente rispetto a quelli dedicati ai satelliti. Ma questa non è stata l'unica novità dalla parte cinese.

La Cina ha lanciato uno spazioplano e un satellite spia

Secondo quanto riportato da CNSA e dalle principali agenzie cinesi, lo spazioplano militare riutilizzabile è stato lanciato a bordo di un razzo spaziale Lunga Marcia 2F dallo spazioporto Jiuquan Satellite Launch Center nel nord-ovest della Cina. Non è stato reso noto l'orario esatto del lancio ma sappiamo che è avvenuto probabilmente intorno alle 15:12 del 14 dicembre. In precedenza le missioni erano avvenute nel 2020 e nel 2022. Inizialmente l'orbita aveva parametri di 333 x 348 km con inclinazione di 50°. Considerando la tipologia di razzo impiegato non è possibile che possa "insidiare" lo spazioplano statunitense (che orbiterà più in alto).

Tra le altre informazioni non note per lo spazioplano cinese ci sono i parametri orbitali per i prossimi mesi, il numero di giorni che resterà in orbita e ovviamente la tipologia di missioni e i carichi utili trasportati. Come in passato l'agenzia spaziale cinese ha dichiarato che "effettuerà la verifica della tecnologia riutilizzabile e di esperimenti scientifici legati allo Spazio come previsto, per fornire supporto tecnico per l'uso pacifico dello Spazio". Il fatto che si tratti di uno spazioplano militare segreto pone alcuni dubbi in particolare sull'ultima parte.

Sempre in Cina è stato lanciato il 15 dicembre alle 14:41 il satellite ottico spia Yaogan-41 dal Wenchang Satellite Launch Center. Il razzo spaziale impiegato è il Lunga Marcia 5 Y6, una versione differente rispetto al Lunga Marcia 5B che è stato impiegato per portare in orbita i moduli della stazione spaziale cinese. In particolare la versione 5B è pensata per carichi utili dalla grande massa ma che dovranno essere portati in orbita bassa terrestre (LEO). La versione 5 invece punta a orbite più alte come quelle GTO e GEO.

Proprio il satellite spia Yaogan-41 è diretto in orbita geostazionaria e si presume che i parametri orbitali iniziali saranno pari a 76 x 35812 km con inclinazione di 19,5°. Essendo un satellite spia non sono note informazioni tecniche. Quello che sappiamo è che è particolarmente grande tanto da dover utilizzare per la prima volta fairing alti ben 18,5 metri e con diametro di 5,2 metri (in passato erano stati utilizzati quelli da 12,3 metri). A causa di queste dimensioni si è anche pensato che potessero esserci più di un satellite o uno stadio ulteriore per poter portare il satellite alla giusta quota. Ufficialmente il satellite sarà impiegato "per analisi del territorio, la stima della resa dei raccolti, la gestione ambientale, gli avvisi e le previsioni meteorologiche e la prevenzione e riduzione completa dei disastri". Queste informazioni potrebbero essere però parziali.