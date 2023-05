Uno spazioplano cinese segreto è rientrato dopo 276 giorni in orbita

La Cina sta provando diversi approcci per la messa in orbita di carichi utili o altre operazioni spaziali (anche suborbitali). Come sappiamo c'è la stazione spaziale Tiangong dove a bordo si trova l'equipaggio Shenzhou-15, diversi razzi spaziali sono in fase di sviluppo o ampiamente provati e non manca anche uno spazioplano militare segreto senza equipaggio che dovrebbe concorrere con il Boeing X-37B statunitense.

La Cina sta puntando anche sugli spazioplani per operazioni di vario genere e sono in fase di test sia versioni orbitali che versioni suborbitali (e in futuro potrebbero esserci anche versioni con equipaggio). Le possibilità offerte da questo genere di velivoli sono ancora da verificare in quanto progetti tenuti particolarmente riservati senza informazioni specifiche condivise pubblicamente. Ancora meno del già segreto X37-B del quale quantomeno esistono diverse fotografie pubbliche.

Lo spazioplano orbitale cinese è rientrato dopo 276 giorni in orbita

L'ultimo lancio di questo velivolo era avvenuto ad agosto dello scorso anno. Sappiamo che il razzo spaziale impiegato è un Lunga Marcia 2F con fairing modificati così da permettere l'alloggiamento di questo spazioplano. La CASC ha annunciato nelle scorse ore che questo velivolo è rientrato correttamente dopo poco più di 9 mesi in orbita.

Come abbiamo precisato si tratta di un progetto pensato in stretto contatto con i militari e quindi sia caratteristiche specifiche che missioni sono poste sotto segreto. Nel comunicato stampa si legge che "un veicolo spaziale sperimentale riutilizzabile lunedì è tornato con successo al suo sito di atterraggio programmato presso il Jiuquan Satellite Launch Center nel nord-ovest della Cina. Il veicolo spaziale è tornato dopo 276 giorni di funzionamento in orbita. Il successo dell'esperimento segna un importante passo avanti nella ricerca cinese sulle tecnologie dei veicoli spaziali riutilizzabili, che forniranno metodi di andata e ritorno più convenientiper l'uso pacifico dello Spazio in futuro".

Possibile ricostruzione e fairing (fonte)

Grazie alla mancanza di un equipaggio questo spazioplano può restare in orbita per moltissimo tempo. Il fatto che vengano annunciate partenza e rientro è data dal fatto che il loro monitoraggio è pubblico sia da parte di agenzie (come il 18° Space Defense Squadron) ma anche da radioamatori che possono rintracciare modifiche alle orbite effettuate. Questo ovviamente non permette di avere informazioni più precise su quanto avviene nello Spazio.

Oltre a provare tecnologie di vario genere in microgravità è anche possibile rilasciare carichi utili come piccoli satelliti o anche effettuare operazioni in orbita. Uno degli esempi potrebbe essere il sabotaggio di satelliti di nazioni nemiche, ma questo genere di attività non è attualmente stato confermato. Ovviamente non si può escludere che versioni più grandi e con equipaggio possano essere sviluppate in futuro.