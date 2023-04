I taikonauti di Shenzhou-15 hanno completato la quarta attività extraveicolare

Durante la giornata di ieri, mentre ci si preparava al primo test orbitale (poi rimandato) di Starship di SpaceX, gli astronauti cinesi della missione Shenzhou-15 hanno eseguito la loro quarta attività extraveicolare (EVA o passeggiata spaziale) all'esterno della stazione spaziale cinese Tiangong. Come abbiamo avuto modo di scrivere in passato, purtroppo la Cina e le agenzie spaziali CNSA e CMSA continuano a mantenere segreti molti dettagli delle operazioni.

Rispetto al periodo iniziale della costruzione della stazione spaziale cinese (CSS) le informazioni in questo 2023 sono sempre state scarse e con ben pochi dettagli. Nei mesi precedenti invece, pur non arrivando al livello di condivisione di agenzie come NASA ed ESA, le informazioni riuscivano anche ad arrivare "in Occidente" oltre a tenere lezioni in diretta a classi di scolari cinesi. Ora che la stazione è assemblata con tutti i moduli principali la Cina sembra aver ridotto il numero di dati che vuole far conoscere apertamente. La motivazione rimane sconosciuta.

La quarta attività extraveicolare dei taikonati di Shenzhou-15

Secondo quanto riportato dalla CMSA (agenzia spaziale per il volo umano cinese) l'equipaggio di Shenzhou-15 ha stabilito un nuovo record di attività extraveicolari da quando esiste da stazione spaziale Tiangong. In precedenza infatti gli altri equipaggi avevano effettuato meno EVA. A uscire all'esterno dell'airlock sono stati Fei Junlong e Zhang Lu mentre Deng Qingming era all'interno della stazione per controllare e aiutare lo svolgimento delle operazioni.

Come nel caso delle precedenti EVA anche in questo caso non sono state rilasciate le informazioni di inizio e fine delle operazioni. La comunicazione ufficiale cita solamente il 15 aprile (ora di Pechino) per l'inizio delle operazioni. Nel comunicato stampa si legge che "i due astronauti fuori dal veicolo Fei Junlong e Zhang Lu hanno completato con successo tutti i compiti programmati e sono tornati sani e salvi alla cabina sperimentale Wentian".

La CMSA ha ricordato poi i precedenti compiti effettuati in EVA precedenti da parte dell'equipaggio di Shenzhou-15 come l'installazione di una pompa del sistema di raffreddamento, installazione e il collegamento dei supporti di sicurezza tra i moduli e l'installazione del sistema per poter effettuare esperimenti al di fuori della cabina esponendoli così all'ambiente spaziale. Non si tratta comunque di operazioni effettuate durante le ultime due operazioni. La Cina con questa nuova EVA ha completato undici attività extraveicolari nelle ultime quattro missioni con equipaggio dalla missione Shenzhou-12 nel 2021.

L'agenzia spaziale cinese ha anche ricordato che il razzo spaziale Lunga Marcia 7A Yao-7 è stato trasportato il 13 aprile allo spazioporto Wenchang. In queste settimane verrà installata la navicella cargo della missione Tianzhou-6 che rifornirà la stazione spaziale cinese con un lancio all'inizio di maggio 2023. Sempre l'agenzia sottolinea come questo lancio sarà il primo della nuova fase della CSS che comprende lo sviluppo e utilizzo a pieno della stazione spaziale.