La Cina è pronta a lanciare la navicella spaziale cargo Tianzhou-6 verso la CSS

Come abbiamo scritto poco fa, dallo Spazio è rientrato in queste ore uno spazioplano segreto riutilizzabile lanciato dalla Cina ad agosto 2022. La nazione asiatica però si sta anche preparando al lancio della nuova navicella cargo per la missione Tianzhou-6 che porterà in orbita verso la stazione spaziale cinese Tiangong nuovi rifornimenti ed esperimenti per l'equipaggio di Shenzhou-15.

Per quanto il programma spaziale cinese non sia avanzato come quello della Stazione Spaziale Internazionale, la CNSA e la CMSA stanno cercando di continuare a evolvere le tecnologie basate su quelle russe per permettere migliori prestazioni e una maggiore flessibilità. Per questo, pur non avendo stravolgimenti a livello tecnologico anche la nuova navicella cargo è un miglioramento rispetto a quella della precedente missione di rifornimento. Questo è quello che sappiamo.

La navicella spaziale Tianzhou-6 è pronta per il lancio del 10 maggio

Secondo quanto riportato dalla CASC la nuova navicella sarà lanciata a bordo di un razzo spaziale Lunga Marcia 7 Y7. Grazie ad alcune modifiche interne con lo spostamento di alcuni componenti è stato possibile arrivare a un volume interno di 22,5 m3 rispetto ai 18,1 m3 della precedente versione (si tratta quindi del 20% in più di carico utile disponibile). Wang Ran (della CAST) ha dichiarato in precedenza che "abbiamo spostato alcune attrezzature in un compartimento precedentemente non sigillato nella parte inferiore della navicella in modo che l'immagazzinamento possa essere più grande del 20%".

La massa complessiva di Tianzhou-6 è pari a 13,5 tonnellate portando in orbita 7,4 tonnellate di carico utile (rispetto alle 6,9 tonnellate delle versioni precedenti). Ren Liang (della CASC) ha dichiarato che "effettueremo una serie di ispezioni sull'intero veicolo spaziale. Il velivolo sarà pronto per il lancio dopo che avremo dato una valutazione completa del suo stato di salute". Sempre grazie alle modifiche sarà anche possibile trasportare più propellente utile per la stazione spaziale. Ci sono poi 70 kg di frutta fresca, il doppio di quanto trasportato in precedenza. Per migliorare la comunicazione con il centro controllo è stata anche introdotta un'antenna phased array piuttosto che una a fascio stretto.

Nella giornata del 5 maggio, la navicella spaziale cargo Tianzhou-5 ha effettuato l'undocking dalla CSS per modificare la porta d'attracco rispetto a quella impiegata in precedenza. Attualmente questa navicella sta orbitando a distanza di sicurezza da Tiangong e effettuerà il docking solamente quando l'equipaggio di Shenzhou-15 abbandonerà la CSS entro la fine del mese in corso.