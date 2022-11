CNSA: la navicella Tianzhou-5 ha eseguito il docking con la stazione spaziale cinese

Sul finire del mese di ottobre la CNSA ha lanciato l'ultimo modulo della stazione spaziale cinese Tiangong chiamato Mengtian. Questo si è andato a unire a Tianhe e Wentian per formare la struttura (che ora ha una forma a "T") considerata definitiva almeno per i prossimi anni. Ora però la CSS continuerà le operazioni con i vari equipaggi a bordo che si susseguiranno nel corso dei mesi arrivando a fine 2022 a sei taikonauti presenti contemporaneamente. Nelle scorsi giorni è stata lanciata la navicella cargo Tianzhou-5 che ha portato nuovi viveri e rifornimenti all'equipaggio della missione Shenzhou-14.

I tre membri dell'equipaggio sono a bordo della CSS da inizio giugno e hanno già eseguito due attività extraveicolari, una a inizio settembre e una nella seconda metà del mese. Durante questi mesi hanno anche assistito all'arrivo dei due moduli laboratorio (Wentian e Mengtian) oltre a eseguire diversi esperimenti. Complessivamente Shenzhou-14 potrebbe essere considerata la missione più complessa per il numero di compiti svolti e la loro difficoltà tra quelle svolte fino a ora a bordo della CSS.

Tianzhou-5: in due ore dalla Terra al docking con Tiangong

Il lancio della navicella cargo Tianzhou-5 è avvenuta il 12 novembre alle 3:03 (ora italiana) dallo spazioporto di Wenchang. Il razzo spaziale impiegato è stato un Lunga Marcia 7 Y6 che ha rilasciato il carico utile dieci minuti dopo il decollo permettendo il docking con la CSS alle 5:10 (ora italiana). Si tratta di un risultato molto interessante in quanto è un "record" per il tempo tra lancio e docking alla stazione spaziale cinese. In precedenza il tempo impiegato era di 6,5 ore.

Come nel caso di Roscosmos, sembra che anche la CNSA voglia cercare di implementare delle operazioni di attracco rapido per le proprie navicelle cargo e in futuro con equipaggio. Questo permette di evitare che gli astronauti stiano a bordo delle navicelle per il minor tempo possibile riducendo i rischi. Inoltre, come spiegato da Li Guangri (della CAST) se per esempio fosse presente un esperimento scientifico con animali vivi si potrebbe scegliere una durata del viaggio inferiore.

All'esterno della navicella Tianzhou-5 erano presenti un rilevatore di particelle ad alta energia, una cella a combustibile idrogeno-ossigeno che serve come prototipo per le future missioni lunari e un Cubesat chiamato Macau che sarà rilasciato tra circa un mese.

Mao Wanbiao (vicedirettore Xichang Satellite Launch Center) ha dichiarato "direi che il lancio è andato liscio…anzi molto liscio. Tutti i sistemi, inclusi misurazione e controllo, comunicazione, meteorologia e logistica, hanno funzionato bene. [...] Sia il processo che il risultato sono stati un completo successo".

Come scritto sopra, a bordo della navicella sono presenti provviste per gli equipaggi di Shenzhou-14 e di Shenzhou-15 (la cui missione durerà 6 mesi), oltre ovviamente a nuovi esperimenti. Il carico utile complessivo era di 6,7 tonnellate comprensive di 5,2 tonnellate di viveri e 1,4 tonnellate di propellente. Un nuovo design interno permette inoltre di avere più spazio e quindi di caricare un maggior numero di esperimenti scientifici.

