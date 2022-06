La navicella Progress MS-21 cercherà di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale in 90 minuti

Circa un anno fa era stato dichiarato che Roscosmos avrebbe tentato di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale con il minor numero di orbite possibili (e quindi anche nel minor tempo possibile). Questo permetterebbe una serie di vantaggi, in particolare quando si tratta di missioni con equipaggio.

Prima di tentare questa strategia mettendo a rischio la vita di cosmonauti, l'agenzia spaziale russa ha deciso di provare con una navicella cargo, più precisamente con la Progress MS-21 che sarà lanciata verso la fine dell'anno. Due cargo Progress hanno già fatto il docking con la ISS quest'anno (uno a febbraio e uno a giugno) e MS-21 sarà la terza e ultima per il 2021.

Raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale in 90 minuti grazie a Roscosmos

Secondo quanto riportato, il piano per questa traiettoria orbitale è tutt'ora in vigore e il lancio dovrebbe avvenire il 26 ottobre 2022. Si tratterà di raggiungere la ISS in circa 90 minuti compiendo una singola orbita. Si tratta di una differenza notevole rispetto a quanto realizzato abitualmente attualmente considerando che si parla di due giorni di viaggio e 34 orbite.

In alcune missioni si è anche potuto scegliere una traiettoria orbitale ben più corta arrivando dalla Terra alla Stazione Spaziale Internazionale in quattro orbite e impiegandoci circa sei ore. Infine due Soyuz con equipaggio (e alcune Progress) hanno impiegato uno schema con due orbite e circa tre ore di volo. Il record è stato ottenuto dalla Soyuz MS-17 (ottobre 2020) con un tempo di volo di 3 ore e 3 minuti.

La scelta di raggiungere la ISS in poco tempo (rispetto a quanto visto finora) è legato a diversi vantaggi in termini di comfort dell'equipaggio, quando si tratta di Soyuz (che ha un volume interno ridotto). Secondo i rapporti dei medici che si occupano di Spazio, dopo circa sette orbite (10 ore di viaggio) gli astronauti/cosmonauti iniziano ad avvertire le conseguenze negative della microgravità che comporta nausea e cinetosi (assimilabile al "mal d'auto").

A margine di questa notizia, Roscosmos ha anche annunciato di voler implementare il progetto Sphere che porterà in orbita 162 satelliti. Questi saranno impiegati per la connettività Internet ad alta velocità e per i collegamenti con dispositivi IoT (Internet of Things). Il progetto prevede l'inizio della fruizione del servizio a partire dal 2025 per ridurre il divario digitale nelle regioni rurali della Russia e non far rimpiangere agli abitanti la mancanza di un progetto come Starlink di SpaceX.

