Sta arrivando la GeForce RTX 4080, NVIDIA annuncia un nuovo RTX Day

Nel pomeriggio di oggi NVIDIA permetterà di pubblicare le recensioni della GeForce RTX 4080, ma l'effettivo debutto sul mercato della scheda video è fissato per domani 16 novembre alle 15:00. Per accogliere la nuova nata, la società statunitense ha indetto un nuovo RTX Day tutto dedicato agli appassionati di gaming e hardware della Lombardia.

Presso lo store AK Informatica Esport Palace, in via Giosuè Carducci 4 a Bergamo si potrà infatti acquistare una GeForce RTX 4080 e assistere a un'attività di assemblaggio in loco. I modelli custom a disposizione per l'acquisto saranno quelli di MSI, ASUS, PNY e INNO3D.

Un secondo evento si terrà presso il Drako Milan Shop di viale Abruzzi 48 a Milano, dove oltre a un test live della GeForce RTX 4080 sarà possibile acquistare modelli custom di MSI, ASUS, KFA2. Il terzo store coinvolto sarà il Next-Milan Shop in via Procaccini, angolo Via Tartaglia a Milano, dove sarà possibile acquistare schede video custom di ZOTAC, ASUS, MSI, Gigabyte.

La GeForce RTX 4080 è una scheda video basata su GPU AD103 con 9728 CUDA core, 76 RT core e 304 Tensor core attivi. Le ROPs sono 112. Accanto al chip grafico troviamo 16 GB di memoria GDDR6X a 22,4 Gbps su bus a 256 bit, per una bandwidth di 716,8 GB/s. Il TGP è pari a 320W. Il prezzo di partenza della RTX 4080 è di 1479 euro IVA inclusa.

Al momento non sappiamo quante schede video saranno presenti nei tre shop e quali saranno i prezzi praticati. Abbiamo chiesto delucidazioni in merito a NVIDIA, se avremo novità aggiorneremo la notizia.