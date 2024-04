Zilog Z80 addio: l'iconico processore di Federico Faggin pronto a uscire dal mercato dopo 48 anni

Zilog Z80, l'iconico processore a 8 bit sviluppato da Federico Faggin e Masatoshi Shima, uscirà presto dal mercato: sono rimasti solo pochi mesi per piazzare gli ordini prima che il partner produttivo di Zilog stacchi definitivamente la spina.

Secondo quanto segnalato da una nota di Zilog riportata su X, la Wafer Foundry Manufacturer (WFM) cesserà di accettare gli ordini "last time buy" (LTB) per i restanti prodotti Z80 a metà giugno. Zilog gestirà gli ordini LTB per lo Z80 in base alla domanda dei clienti, poi WFM fisserà le date di consegna effettive. Nella nota si legge che, a seconda della domanda complessiva, l'azienda potrebbe imporre requisiti più severi sulle quantità minime e massime.

The Zilog Z80 is discontinued. pic.twitter.com/oCxVyl7IhT — いやてむ @ 自己の死 (@iyatemu) April 19, 2024

Lo Z80 è un parto di Federico Faggin, ingegnere di Intel che fondò Zilog nel 1974 dopo aver lavorato all'Intel 4004, la prima CPU a 4 bit. Faggin lasciò Intel, all'epoca troppo concentrata sul settore delle memorie, intravedendo un futuro radioso per i microprocessori.

Lo Zilog Z80 debuttò nel luglio del 1976. Il set di istruzioni dello Z80 fu scritto per essere compatibile con l'Intel 8080 ma alla fine il chip si rivelò più completo, polivalente e soprattutto meno costoso.

Il successo dello Z80 permise a Zilog di espandersi, aprire stabilimenti produttivi e crescere rapidamente. Lo Zilog Z80 venne usato in diverse console da gioco iconiche - in varie forme - come il Master System di SEGA, il Game Boy/Color di Nintendo, il ColecoVision e lo ZX Spectrum, anche se forse molti lo ricordano più per l'uso nel cabinato dell'originale Pac-Man e in altri coin-op.

Zilog ha concesso in licenza la tecnologia dello Z80 alle società statunitensi Synertek e Mostek, nonché a STMicroelectronics. Il design della CPU fu successivamente replicato da produttori nipponici, dell'Europa orientale e sovietica, mentre aziende come NEC, Toshiba, Sharp e Hitachi produssero le proprie versioni compatibili.

Dopo il successo nel mondo del gaming, lo Zilog Z80 divenne un ottimo microcontroller per sistemi embedded, ed è questo l'ambito che ha permesso al chip di avere una longevità davvero invidiabile.