Il bracciale Meta leggerà i gesti della mano: ecco come abbandoneremo il mouse

Meta mostra al mondo un braccialetto capace di leggere i segnali nervosi e tradurli in input digitali. Una svolta per l’accessibilità e le interazioni uomo-macchina, senza calibrazione e subito pronto all’uso.

Negli ultimi decenni, l’industria tecnologica ha da sempre cercato alternative al mouse e agli accessori fisici per rendere l’interazione con i computer più “umana” e immediata. Meta, attraverso il lavoro di Reality Labs, ha ora messo una nuova bandierina nell’evoluzione dell’interazione uomo-macchina, presentando un braccialetto neuromotorio pubblicato anche sulle prestigiose pagine della rivista Nature. Non si tratta solo di un passo avanti nell’innovazione, ma di una vera rivoluzione che mette al centro l’utente, specialmente chi vive situazioni di mobilità ridotta o di debolezza muscolare.

Semplice da indossare, potentissimo sotto la superficie

Questo nuovo dispositivo non si limita a captare i movimenti della mano, ma legge l’intenzione stessa di compiere un’azione. Il braccialetto usa la tecnologia della superficie elettromiografia (sEMG): dei sensori “ascoltano” i microsegnali elettrici che dal cervello arrivano ai muscoli del polso ancora prima che la mano agisca realmente. Sono quei segnali che precedono il moto, invisibili a occhio nudo, che vengono “catturati” e istantaneamente tradotti in comandi digitali. In pratica, pensi di cliccare? Il braccialetto lo fa davvero, senza che tu debba muovere nemmeno un dito.

Ciò che rende il braccialetto di Meta veramente rivoluzionario rispetto alle precedenti generazioni di interfacce neuromotorie è la totale assenza di una fase di calibrazione personalizzata. Prima, questi prodotti richiedevano lunghe sessioni di set-up utente per imparare a interpretare i segnali specifici di ogni persona, ostacolando la diffusione di massa. Meta ha aggirato il problema attraverso una soluzione di intelligenza artificiale: migliaia di partecipanti hanno fornito dati usati per addestrare una rete neurale, in grado di interpretare universalmente i segnali nervosi di chiunque indossi il dispositivo. In questo modo, chiunque può metterlo al polso e usarlo subito, proprio come si farebbe con una tastiera o un mouse classico.

Come funziona davvero? Mix di hardware intelligente ed algoritmi

Alla base del braccialetto neuromotorio di Meta c'è un connubio sofisticato tra componenti hardware all’avanguardia e algoritmi di intelligenza artificiale, che insieme permettono di trasformare in tempo reale le intenzioni dell’utente in comandi digitali precisi e immediati.

Sensori a secco: il braccialetto impiega sensori multipli con elettrodi dorati, raccolgono i segnali muscolari senza bisogno di gel conduttivi, garantendo comfort ed efficacia su ogni anatomia del polso.

Campionamento ultraveloce : processa i dati a una frequenza elevatissima (fino a 2.000Hz), captando anche i più impercettibili accenni di movimento.

: processa i dati a una frequenza elevatissima (fino a 2.000Hz), captando anche i più impercettibili accenni di movimento. AI e deep learning: i dati raccolti vengono immediatamente analizzati da algoritmi di intelligenza artificiale, traducendo in tempo reale le intenzioni dell’utente in input digitali senza il bisogno di training specifico.

Cosa può fare oggi il braccialetto Meta?

I risultati dimostrati sono impressionanti come la navigazione con gesti spostando il cursore, selezionando oggetti, eseguendo click e swipe, tutto con semplici gesti o persino solo pensandoli. E poi ancora la scrittura a mano libera nell’aria: mimando la scrittura, il sistema trascrive il testo con una velocità di oltre 20 parole al minuto, avvicinandosi molto alla velocità media di digitazione su smartphone. Infine l'accessibilità perché si apre un nuovo orizzonte per utenti con mobilità ridotta, ma anche per chi cerca un’esperienza “invisibile” e immediata con i device digitali.

La sperimentazione su braccialetti neuromotori nasce nel lontano 2021, sotto la guida di Thomas Reardon, figura chiave dietro queste tecnologie e già fondatore della startup CTRL Labs poi acquisita da Facebook/Meta. L’obiettivo di Meta è chiaro: aprire la strada a nuove forme di interazione per le future piattaforme di realtà aumentata e dispositivi wearable di nuova generazione. Le prospettive delineate da Meta sono tutt’altro che banali: